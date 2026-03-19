En Edomex convocan a participar en el Premio IAPEM a la Gestión Municipal 2026

Convocatoria 10ª edición del Premio IAPEM a la Gestión Municipal 2026

El secretario de Finanzas del Estado de México, Oscar Flores Jiménez, mediante el Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus Municipios (IAPEM), convoca a la 10ª edición del “Premio IAPEM a la Gestión Municipal 2026″.

La convocatoria está dirigida a las administraciones públicas municipales y programas intermunicipales que desarrollen políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, mediante acciones alineadas al “Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029″; a consolidar los servicios públicos municipales establecidos en el artículo 115 constitucional, y a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030.

Los proyectos participantes podrán inscribirse en seis categorías:

Fortalecimiento institucional y marco jurídico.

Salud, bienestar social y atención a grupos vulnerables.

Innovación tecnológica y transformación digital.

Medio ambiente, agua y sostenibilidad.

Desarrollo económico, empleo y competitividad; así como intermunicipal.

El proceso de evaluación se llevará a cabo en dos etapas: en la primera, el jurado calificador revisará la documentación de los proyectos inscritos. En la segunda, se realizarán visitas a los ayuntamientos mejor evaluados para comprobar en campo la implementación, operación y resultados de las iniciativas.

Por quinto año consecutivo, se contemplará el distintivo IAPEM-MUJER, que reconoce proyectos que contribuyen al cumplimiento del objetivo número 5 de la agenda 2030, relacionado con la igualdad de género, mediante acciones orientadas a la equidad y el empoderamiento de las mujeres.

La convocatoria está disponible en https://acortar.link/HKqC7r; el cierre de registro será el 27 de agosto de 2026 a las 23:59 horas. Los resultados se darán a conocer el 27 de noviembre de 2026 a través del portal oficial del IAPEM.

Las y los interesados pueden solicitar información vía telefónica en el número 722 213 4672, extensión 116, o a través del correo electrónico:ipremiogestion@gmail.com.

La Crónica de Hoy 2026