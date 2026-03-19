Entra en recta final el registro de candidaturas para COPACO 2026

La Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que el próximo 22 de marzo vence el plazo para que la ciudadanía se registre como candidata a integrar las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026, órganos de representación vecinal en colonias, barrios y pueblos de la capital.
De acuerdo con el organismo, las personas interesadas pueden realizar su registro de manera digital a través de la Plataforma de Participación Ciudadana, o bien acudir de forma presencial a la Dirección Distrital correspondiente a su Unidad Territorial.
El horario de atención es de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, y de 9:00 a 14:00 horas durante sábados y domingos.
Las COPACO están conformadas por nueve personas vecinas electas mediante voto universal, libre, directo y secreto. Quienes resulten electas desempeñarán el cargo de manera honorífica, sin remuneración, durante un periodo de tres años, que irá de junio de 2026 a mayo de 2029.
Los requisitos establecidos son contar con ciudadanía en pleno ejercicio de derechos, tener credencial para votar vigente correspondiente a la Unidad Territorial donde se busca participar, estar inscrito en la Lista Nominal de Electores con corte al 15 de marzo de 2026 y acreditar al menos seis meses de residencia en la zona.
El calendario del proceso establece que el 25 de marzo concluirá la revisión de solicitudes y documentación; el 27 de marzo se publicarán los folios de las personas que cumplieron con los requisitos, y el 29 de marzo se dará a conocer el sentido de la dictaminación de los registros.
Posteriormente, el 30 de marzo se difundirá el calendario para la asignación aleatoria de letras que identificarán a cada candidatura en la boleta electoral, procedimiento que se llevará a cabo entre el 31 de marzo y el 1 de abril.
El IECM recordó que las COPACO son mecanismos que permiten a las personas habitantes de la Ciudad de México involucrarse en la vida comunitaria y participar en la atención de necesidades en su entorno. Asimismo, indicó que la información completa sobre este proceso se encuentra disponible en su portal oficial.