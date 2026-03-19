Juzgado Cívico de Texcoco retira materiales que obstruían paso en vialidades de Tulantongo

Texcoco

El Gobierno Municipal de Texcoco realiza operativos para el retiro de materiales y objetos que obstaculizaban el paso y generaban fauna nociva en la comunidad de Tulantongo. Estas obras se realizan con el propósito de mantener las calles limpias y libres para el paso de conductores y peatones.

Mario Esteban Sánchez Gómez, Juez Cívico del Ayuntamiento de Texcoco, informó que este tipo de labores son una de las prioridades del Gobierno Municipal que preside Nazario Gutiérrez Martínez, quien tiene entre sus políticas públicas el embellecimiento de Texcoco.

“Se realizó el libramiento de la vía pública en la comunidad de Tulantongo con la intención de que nuestras calles luzcan libres y limpias, que las banquetas sean seguras para los peatones y las calles para los vehículos, haciendo con ello espacios más seguros para las texcocanas y los texcocanos” señalo.

Además realizo una invitación a los ciudadanos de Texcoco para en colaboración de todos se obtenga un entorno más limpio, comenzando por retirar materiales, objetos desperdicios y manteniendo limpio el frente de las casas.

“Si bien el Gobierno Municipal de Texcoco está trabajando en el embellecimiento del primer cuadro, es responsabilidad de todos mantener limpia nuestras casas y los espacios públicos frente a ellas” puntualizó.