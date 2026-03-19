Marcha CNTE hoy jueves 19 de marzo: horario, calles y avenidas afectadas en CDMX

Marcha CNTE hoy en CDMX La protesta de la la CNTE continúa en Ciudad de México este jueves 19 de marzo en Paseo de la Reforma.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de 72 horas el martes 17 de marzo, llevando a cabo una mega marcha el día de ayer, lo que complicó la circulación de automóviles y el transporte público en la Ciudad de México.

Este jueves 19 de marzo continuará la protesta de la CNTE en la capital, por lo que se prevén nuevos bloqueos y complicaciones en la movilidad de la población de CDMX, pues la organización sindical se manifestará hasta el 20 de marzo para exigir aumento salarial y la erogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

¿A qué hora y dónde será la manifestación de la CNTE este 19 de marzo?

El punto de reunión será el cruce estratégico de Paseo de la Reforma y Bucareli (zona del Caballito) a las 9:00 horas de este jueves, lo que generará cierres a la circulación y complicaciones para los trayectos de las personas que acostumbran la zona del corazón de la capital en sus rutinas diarias.

La concentración de maestras y maestros para emprender la protesta de este 19 de marzo ya ha comenzado, registrándose complicaciones a la movilidad en las inmediaciones de la zona, tales como los carriles laterales de Avenida Paseo de la Reforma, dirección a Chapultepec.

A su vez, durante el transcurso de este jueves, se espera el arribo de manifestantes en la calle Belisario Domínguez No. 32, casi esquina con la calle del Carmen, en la colonia Centro.

Marcha de la CNTE hoy 19 de marzo: ¿cuáles son las rutas alternas?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de sus cuentas oficiales, publicó una tarjeta informativa respecto a la manifestación de la CNTE este jueves 19 de marzo.

En el comunicado, las autoridades capitalinas recomiendan anticipar traslados, tomar previsiones y evitar transitar por la zona afectada, en la medida de lo posible.

#TarjetaInformativa 📝 | La #SECGOB y la @SSC_CDMX informan sobre la concentración prevista de integrantes de la CNTE, a partir de las 09:00 horas, en Paseo de la Reforma y Bucareli. Se invita a la población a utilizar vías alternas.



👇🏽 pic.twitter.com/HZiYJppBch — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) March 19, 2026

Sin embargo, informó sobre rutas alternas que podrían servir para agilizar la movilidad ciudadana y apoyar los traslados diarios; algunas de estas alternativas viales, son:

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

Eje 1 Norte.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

¿Por qué la CNTE hace un paro nacional de 72 horas?

Este serie de manifestaciones tienen por objetivo presionar a las autoridades para el diálogo y cumplimiento de las demandas que la CNTE manifiesta; las principales exigencias son:

Mesa de diálogo con el Gobierno federal.

Erogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Eliminación de la reforma educativa.

De acuerdo con los voceros de la organización, esta protesta surge “como respuesta a las demandas históricas centradas en mejoras laborales, salariales y de seguridad social”, además del rechazo hacia leyes y reformas que consideran perjudiciales a sus derechos.