Otorgan más de mil consultas odontológicas en dos meses a menores con labio y paladar hendido en Edomex

Mil consultas odontológicas en dos meses a menores con labio y paladar hendido sin seguridad social

El Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM) otorgó durante el primer bimestre del 2026 más de mil consultas a niñas y niños con labio y paladar hendido, las cuales forman parte de las más de seis mil otorgadas en el periodo a personas sin seguridad social.

La directora del CEO, Yolanda Cedeño Diaz Leal, resaltó que entre los servicios brindados por 34 odontólogos se encuentran consultas generales, maxilofacial, ortodoncia, ortopedia maxilar, odontopediatría y psicología, principalmente a población infantil, aunque también se dan consultas a mujeres.

Díaz Leal enfatizó que dicho centro atiende a pacientes con labio y paladar hendido, con consultas y seguimiento, para la recuperación integral del paciente de la malformación congénita.

La funcionaria explicó que el recinto cuenta con 25 unidades dentales completas, cuatro enfermeras, cuatro técnicos laboratoristas dentales, dos psicólogos, un terapista de lenguaje, una técnica radióloga, un pediatra, un técnico de mantenimiento y una anestesióloga.

Además, Díaz Leal informó que existe el apoyo de la fundación sin fines de lucro “Smile Train”, la cual aporta una psicóloga, un terapista de lenguaje, un fisioterapeuta y una técnica en laboratorio dental, por lo que atienden a al sector de población con un rango de edad de 0 a 21 años.

La Crónica de Hoy 2026