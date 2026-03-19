Tlalnepantla pone en marcha operativo de Semana Santa “Heroínas y Héroes Paisanos”

Tlalnepantla

Durante este periodo vacacional el municipio de Tlanepantla espera el regreso de personas que residen en el extranjero, con la finalidad de brindarles una recepción digna y segura, se pone en marcha el Programa “Heroínas y Héroes Paisanos”.

El alcalde Raciel Pérez Cruz, acompañado por autoridades federales y estatales, encabezó el banderazo de salida del Operativo Especial de Semana Santa 2026, el cual tendrá una vigencia del 18 de marzo al 18 de abril.

Esta estrategia está diseñada para coordinar acciones preventivas que aseguren que el ingreso, tránsito y salida de los connacionales para que se desarrolle con pleno respeto a sus derechos y libertades.

En el Estado de México de instalarán dos paraderos seguros en las principales carreteras del estado: Atlacomulco y Toluca-Torre Bicentenario.

En ambos puntos se trabajará en colaboración con el programa Migrante Mexiquense realizado por el Gobierno del Estado de México, además contará con la instalación de 10 módulos de atención en explanadas de los municipios participantes.

Raciel Pérez Cruz, presidente municipal destacó que la administración asume con responsabilidad esta política con rostro humano impulsada por el Gobierno de México, reconociendo a las personas migrantes como un pilar fundamental de la economía y la cultura nacional.

Aseguró que Tlalnepantla será un territorio de paso seguro donde se evite cualquier tipo de abuso o maltrato, garantizando así que el reencuentro de las familias mexicanas ocurra en un ambiente de paz y legalidad.

Por su parte, el titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en la entidad, Guillermo Manzo González, informó que este operativo cuenta con el despliegue de observadores ciudadanos y módulos de atención estratégica en puntos de alta afluencia como terminales y aeropuertos.