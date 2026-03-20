Alcalde de Naucalpan denuncia inseguridad y corrupción en trienio anterior

“El municipio de Naucalpan atravesó durante el trienio pasado su periodo más inseguro, caracterizado por un fuerte retroceso e incluso episodios de ingobernabilidad”, así lo afirmó el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, quien vinculó la crisis institucional y los problemas de corrupción con operativos recientes que derivaron en sentencias condenatorias contra exfuncionarios de seguridad pública. Entre los casos mencionados destacan la condena de 40 años de prisión para un ex subdirector de Seguridad Ciudadana y la sentencia de 25 años para quien se desempeñó como tercer mando en la administración pasada, ambos relacionados con vínculos delictivos.

En conferencia de prensa, el edil subrayó que, a diferencia del contexto previo, en lo que va del año su administración ha logrado evitar embargos a las cuentas bancarias municipales, además de consolidar un saneamiento financiero con cifras históricas en recaudación y ahorro. Montoya Márquez aprovechó el espacio para lanzar una crítica directa a los gobiernos anteriores: “así que cuando alguien de ese gobierno o de ese partido salen a querer criticar, a querer darnos consejos de cómo se debe manejar una estrategia de seguridad, la respuesta es que no aceptamos consejos”, sentenció, al señalar que esos personajes fueron vinculados con la delincuencia y atentaron contra la tranquilidad de los ciudadanos.

El alcalde detalló que durante la gestión anterior operaba una red al interior de la policía municipal, lo que motivó una transformación estructural hacia la creación de la Guardia Municipal. Explicó que ya se han desactivado y depurado a varios de los implicados ligados a los mandos que hoy se encuentran en prisión, aunque advirtió que aún persisten intentos por generar desestabilización dentro del municipio. Montoya Márquez subrayó que no tolerarán abusos ni permitirán que lo que llamó “esta mancha” siga creciendo, y adelantó que próximamente se realizará una nueva reestructuración de la corporación.

Acompañado por el comisario Juan Carlos Quezada, así como por la titular de la Tesorería Municipal, Claudia Oyoque, y el titular de la Consejería Jurídica, Carlos Villasana, el presidente municipal destacó los avances en materia financiera durante su gestión. Afirmó que el manejo de los recursos ha sido honesto y responsable, permitiendo inversiones en obra pública, programas de bienestar y mejoras laborales tanto en el DIF como para los elementos de la Guardia Municipal. Resaltó que estos logros se han alcanzado sin recurrir a despachos externos, a diferencia de la administración anterior, en la que asegura se erogaron más de 300 millones de pesos en ese tipo de servicios sin obtener resultados favorables.

En su intervención, la tesorera municipal, Claudia Oyoque, detalló que durante 2025 se registró un incremento en los ingresos de 570.3 millones de pesos, lo que representa un 10 por ciento más en comparación con el ejercicio 2024. Al contrastar con dos administraciones previas, el crecimiento asciende a 43.41 por ciento, cifra que atribuyó al esfuerzo recaudatorio y a la gestión para sanear los adeudos heredados. También informó sobre los pagos realizados a dependencias como el SAT, el Issemym y el gobierno estatal, destacando un ahorro acumulado del 77.93 por ciento durante el presente año.

Por su parte, el consejero jurídico, Carlos Villasana, presentó los resultados obtenidos en su área entre enero de 2025 y febrero de 2026, periodo en el que se lograron ahorros por más de 6 mil millones de pesos. Explicó que se ha trabajado intensamente en materia laboral para frenar el avance de laudos en contra de la administración municipal, muchos de los cuales arrastraban años sin una atención adecuada. En su informe detalló que actualmente hay mil 412 expedientes en trámite, 39 en etapa de laudo, 279 en ejecución y cuatro requerimientos de pago.

El alcalde concluyó que el saneamiento financiero y la estabilidad institucional alcanzados son producto de un trabajo técnico y profesional, sin necesidad de contrataciones externas onerosas como las que, según denunció, ocurrieron en el pasado. Reiteró que su gobierno no permitirá retrocesos en materia de seguridad ni en el manejo de los recursos públicos, y aseguró que continuarán con las acciones necesarias para mantener la paz y el orden en el municipio.