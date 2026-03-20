Aseguran 8 toneladas de autopartes, 100 dosis de droga y detienen a 5 en Peralvillo

Cateo Autopartes aseguradas en Peralvillo. (SSC)

Tras ejecutar dos órdenes de cateo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguraron alrededor de ocho toneladas de autopartes y 100 dosis de presunta droga, en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Además en el despliegue operativo fueron detenidos cinco hombres que utilizaban los inmuebles para guardar las autopartes.

Los oficiales ingresaron al primer domicilio localizado en la calle Enrique Granados, en el cual aseguraron alrededor de cinco toneladas de autopartes, tres calaveras de automóvil, un recorte de metal y dos placas de circulación con reporte de robo activo.

En la segunda acción, los uniformados detuvieron a cinco hombres, dos de ellos de 31 años de edad, dos de 35 años y uno más de 39 años de edad, además aseguraron dos tarjetas de circulación, una placa y un certificado de verificación, todos con reporte de robo activo, así como 100 bolsitas con marihuana y tres toneladas de autopartes.

Los cinco detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público. Asimismo, los inmuebles quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.