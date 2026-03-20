Colectivo de buscadoras y gobierno realizan rastreo en Ecatepec

En un operativo que combinó la prevención de inundaciones con la búsqueda de personas desaparecidas, el gobierno de Ecatepec y un colectivo de madres buscadoras llevaron a cabo una jornada de limpieza y rastreo en el canal de Cartagena. La intervención tuvo como objetivo principal la localización de posibles indicios de interés forense en medio de los trabajos de extracción de residuos que se realizan en la zona.

Elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, personal de Rescate de Protección Civil y Bomberos, así como trabajadores de Servicios Públicos, se dieron cita en el canal de aguas negras, específicamente a la altura de las colonias Luis Donaldo Colosio y Golondrinas. En el lugar, se sumaron al trabajo integrantes de un colectivo de madres buscadoras y miembros de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem), quienes participaron en la revisión meticulosa de los desechos extraídos.

De acuerdo con Edmundo Esquivel Fuentes, director operativo de la policía de Ecatepec, la decisión de acompañar a las familias en esta labor surgió debido a que ese punto ha sido señalado previamente por la posible presencia de hallazgos de interés forense. Explicó que la administración municipal decidió apoyar a las madres buscadoras en sus tareas, garantizando que los trabajos de limpieza se llevarán a cabo bajo los protocolos establecidos para la búsqueda de personas desaparecidas.

Por su parte, Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, detalló que estas acciones se enmarcan en el Operativo Tormenta, una estrategia impulsada por la alcaldesa Azucena Cisneros orientada a prevenir inundaciones. Señaló que dicho programa incluye la limpieza constante de canales, barrancas y vasos reguladores, así como la aplicación de protocolos específicos durante y después de las lluvias para reducir riesgos para la población. Fue en el contexto de estas labores preventivas que se facilitó el acompañamiento al colectivo de búsqueda.

Durante la jornada, los equipos de Servicios Públicos utilizaron maquinaria pesada para extraer basura y desechos del fondo del drenaje, depositando el material en la avenida Tamaulipas. Una vez que los residuos fueron colocados en esa superficie, se sometieron a un proceso de deshidratación para luego ser revisados palmo a palmo por las integrantes del colectivo, quienes estuvieron acompañadas por rescatistas de Protección Civil. Estos últimos también colaboraron en la extracción de bolsas negras y otros desperdicios acumulados en el afluente.

Pese al exhaustivo trabajo de inspección, las autoridades y las organizaciones participantes confirmaron que durante el operativo no se localizó ningún vestigio u objeto que pudiera aportar pistas sobre el paradero de alguna persona desaparecida. La búsqueda se centró en la revisión minuciosa de cada uno de los residuos removidos, sin que se encontraran indicios relevantes para las carpetas de investigación en curso.

Una vez concluidas las labores de rastreo y saneamiento, se logró extraer aproximadamente 22 toneladas de basura del canal de Cartagena. Los residuos fueron trasladados al vertedero municipal, donde recibieron la disposición final correspondiente, dando cierre a una intervención que buscó atender tanto la emergencia hídrica como la demanda de justicia de las familias en busca de sus seres queridos.