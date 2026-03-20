Diputado del Verde duda que concluyan obras antes del inicio del Mundial; llama a trabajar en conjunto

Trabajan contra reloj en la Calzada de Tlalpan (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El diputado Jesús Sesma del Partido Verde, en el Congreso de la Ciudad de México, mostró su preocupación ante las obras inconclusas, problemas de movilidad, drenaje y seguridad en el Sur de la capital que deben solucionarse con antelación a la llegada de los millones de turistas.

Sesma informó que como vicepresidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia a la Organización y Desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol asumirá la presidencia de la misma, tras la solicitud de licencia del diputado Fernando Zarate, quien presidia la comisión.

Adelantó que lo primero que hará es convocar a los titulares de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) locales para sostener una charla y conocer de primera mano cuál es el proyecto y los preparativos que llevan a cabo rumbo a la justa deportiva.

Ante medios de comunicación, el legislador dudó sobre si se podrán resolver las distintas problemáticas y concluir las obras antes del 11 de junio que inicia el Mundial.

Por lo que llamó a que se trabaje contra reloj de manera coordinada, “tenemos poco tiempo pero hay que hacerlo de manera muy profesional. Lo que queremos es coadyuvar para llevar el nombre de la Ciudad de México mucho más alto”.

Lamentó que la Comisión Especial del Mundial lleva un año sin realizar sesiones, mientras las obras en zonas aledañas al Estadio Azteca colapsan las rutas, incluso miles de capitalinos pasan hasta cuatro horas atrapados en el tránsito.

Además, destacó que se acerca la temporada de lluvias, que dejaron grandes afectaciones el año pasado, por lo que instó a trabajar en la prevención.

No vamos a depender del Gobierno

El legislador se comprometió a reactivar de inmediato los trabajos de la Comisión del Mundial, para dar acompañamiento y sumar en cuanto a los temas relacionados con el evento deportivo.

Y aseguró a este medio que no dependerá del “visto bueno” del Gobierno local para que las más de 25 iniciativas relacionadas con el Mundial sean dictaminadas por las distintas comisiones.

El expresidente de la Comisión Especial del Mundial, Fernando Zarate, reveló a este diario que la mayoría de las iniciativas, presentadas en el Congreso local, están en espera del visto bueno del secretario de Gobierno, Cesar Cravioto, lo que señaló como “frustrante”.

Jesús Sesma advirtió que también existen preocupaciones legítimas sobre posibles abusos durante la organización del evento, como la prioridad a intereses empresariales sobre los derechos de los ciudadanos o la pérdida de garantías en nombre de la justa deportiva, por lo que insistió en que el objetivo debe ser un esquema donde todos ganen, pero con equilibrio.

Sesma dejó claro que la Comisión no será una instancia de adorno ni un espacio para confrontar, sino un órgano de trabajo que buscará coadyuvar, proponer y actuar con tiempo para evitar que el Mundial exhiba las debilidades de la ciudad en lugar de sus fortalezas.