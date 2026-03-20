Firman convenio Cuauhtémoc y Mérida para intercambiar políticas y cultura

Convenio Alessandra Rojo de la Vega y Cecilia Patrón. (Especial)

Los Gobiernos de la alcaldía Cuauhtémoc y del municipio de Mérida, Yucatán, formaron un convenio con el fin de intercambiar buenas prácticas entre administraciones, para fortalecer el tejido social y cultural entre ambas localidades.

Este acuerdo busca generar mecanismos de cooperación para el intercambio de experiencias en materia económica, turística, cultural y de empleo.

Ambos Gobiernos buscan sumar esfuerzos para impulsar la productividad, la competitividad de la gestión pública y el desarrollo territorial.

Asimismo, se pretende aprovechar los mercados locales y desarrollar iniciativas conjuntas que fortalezcan la identidad y cultura de ambas regiones.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, destacó que Mérida es la ciudad más segura de la capital, bajo el mando de la presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, funcionaria con la que al unir esfuerzos de identidad, orden, turismo, energía, diversidad y capacidad de reinventarse, tiene como resultado la generación de empleos, desarrollo, oportunidades y calidad de vida para los vecinos y vecinas.

“Este convenio nos va a ayudar para mejorar lo que cada una hace bien, servicios públicos, seguridad, aprender la una de la otra de nuestros equipos, con nuestros Gobiernos y construir juntas algo que solas no podríamos, porque yo creo que los mejores Gobiernos no son sólo los que tienen todas las respuestas, si no los que tienen la humildad de buscar esas respuestas”.

En su oportunidad, la edil de Mérida, Cecilia Patrón, subrayó que su administración trabaja diariamente con un enfoque que cierre las brechas de desigualdad, con acciones que logren justicia para las mujeres.

Para eso, destacó, se ha fortalecido la seguridad en esa ciudad del sureste, con instalación de luminarias LED para que las mujeres y niños caminen con tranquilidad en las vialidades. También, con el lanzamiento de “Educación Universitaria para las Mujeres”, madres de familia pueden dejar a sus hijos en la ludoteca mientras estudian.

“Cuidar y acompañar a las mujeres como nunca es prioridad y ahí coincidimos Alessandra, plenamente, es algo que compartimos y que si hoy llegamos nosotras a estas posiciones de toma de decisiones, se vea que hay una mujer gobernando, que no sea el discurso, que se vean las acciones y en el presupuesto”.

“Mérida vive un gran momento, en la presente administración se han creado más de cinco mil 300 nuevos empleos, es la ciudad más competitiva en el sureste mexicano”.

Mencionó que Mérida se ha colocado como la ciudad más segura de México tras la inversión en cultura, que a su vez repara el tejido social.

Ambas ediles realizaron la instalación de un Punto Violeta en el restaurante de comida yucateca Axhiote.