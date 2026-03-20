IECM acerca mecanismos de participación ciudadana a alumnos de la UNAM

La consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Erika Estrada Ruiz, impartió una conferencia a estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 6 “Antonio Caso” sobre el funcionamiento del Presupuesto Participativo y los mecanismos para involucrarse en este ejercicio de democracia participativa.

La funcionaria explicó que el Presupuesto Participativo es una política pública contemplada en la Constitución y en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, mediante la cual la población puede decidir el destino de una parte de los recursos públicos para atender necesidades en sus comunidades.

Ante estudiantes de nivel medio superior, detalló las etapas del proceso, que incluyen la emisión de la convocatoria, el registro de proyectos, su dictaminación y la consulta en la que la ciudadanía elige las propuestas prioritarias.

También expuso la forma en que se distribuyen los recursos entre las 16 alcaldías, con base en factores como el número de habitantes y otras características territoriales. Señaló que este mecanismo permite proponer acciones como rehabilitación de espacios públicos, mejoras en infraestructura, proyectos ambientales, actividades culturales y otras iniciativas comunitarias.

Estrada Ruiz indicó que en la consulta pueden participar personas con credencial para votar, incluidas aquellas que residen en el extranjero o se encuentran en prisión preventiva, así como personas en estado de postración, para quienes existen mecanismos que garantizan el ejercicio de sus derechos.

Asimismo, presentó ejemplos de proyectos ganadores en ejercicios anteriores y explicó que la ciudadanía puede dar seguimiento a la ejecución de las propuestas seleccionadas para evaluar su impacto en las comunidades.

La consejera también informó que este año se realizará la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), integradas por nueve personas vecinas en cada unidad territorial, quienes fungen como enlace entre la ciudadanía y las alcaldías para atender problemáticas locales.

En la actividad participaron docentes y estudiantes, así como integrantes del programa Incidencia UNAM, quienes dialogaron sobre la importancia de involucrarse en la vida pública.