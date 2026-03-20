Impulsan programa voluntario para verificar cumplimiento laboral en la CDMX

CDMX (Unsplash)

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México, informo que impulsa la implementación del Programa de Verificación Laboral Voluntaria (VELAVO), estrategia orientada a fomentar el cumplimiento de la normativa laboral en los centros de trabajo.

La dependencia capitalina invitó a empresas y centros de trabajo a sumarse a este esquema, el cual opera a través de una plataforma digital que funciona como alternativa a las inspecciones laborales tradicionales.

El programa permite a los centros inscritos realizar una autoevaluación guiada para verificar el cumplimiento de sus obligaciones laborales. En caso de acreditar satisfactoriamente este proceso, las empresas podrán quedar exentas de inspecciones ordinarias durante un periodo de un año, siempre y cuando renueven su registro de manera anual.

Las autoridades informaron que las empresas interesadas pueden consultar los requisitos y registrarse en el sitio oficial del programa. Para completar el proceso es necesario contar con la e.firma vigente, así como proporcionar información general de la empresa y del responsable del centro de trabajo.