Mercedes Benz inaugura agencia en Huixquilucan con inversión millonaria

Con una inversión superior a los 200 millones de pesos, la empresa Mercedes Benz puso en marcha su nueva agencia de automóviles en Huixquilucan, un municipio que en los últimos años ha logrado consolidarse como uno de los destinos más atractivos para la inversión privada en el país. La apertura, ubicada en Magnocentro Interlomas, responde a la ubicación geográfica estratégica de la zona y a las condiciones de seguridad que, según los directivos de la firma, resultaron determinantes para ampliar su presencia en el Valle de México.

Durante la ceremonia de inauguración, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, destacó que este tipo de proyectos reflejan el crecimiento económico que ha experimentado la demarcación en la última década. Subrayó que el municipio se ha convertido en un polo de inversión no solo dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México, sino a nivel nacional, gracias a ventajas competitivas como la reducción de más del 44 por ciento en la incidencia delictiva durante los últimos cuatro años, además de contar con gobernanza, estabilidad social y una localización privilegiada.

Acompañada por el senador por el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, la alcaldesa sostuvo que su administración ha trabajado de manera constante para ofrecer certeza jurídica a los inversionistas, a quienes reconoció como generadores clave de empleo para la población local. Mencionó que entre las acciones implementadas se encuentran la mejora regulatoria, la reducción de trámites burocráticos y la agilización de los tiempos de respuesta para la apertura de negocios, con el objetivo de facilitar la llegada de nuevas empresas.

En su mensaje, Romina Contreras aseguró que Huixquilucan se mantiene en una constante actualización para seguir siendo un lugar atractivo tanto para invertir como para vivir. Señaló que el municipio aporta actualmente el 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto del Estado de México, una cifra que atribuyó a la confianza generada entre los empresarios mediante herramientas como el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y la Ventanilla Única de Trámites Notariales. Explicó que gracias a estos esquemas es posible abrir un negocio de bajo impacto en un plazo de 72 horas, con opciones de gestión a distancia a través del portal de internet, lo que ha permitido reducir la discrecionalidad y brindar mayor transparencia a los procesos.

“Siéntanse muy bienvenidos a Huixquilucan, pues están en un municipio seguro, en el que hemos invertido una gran cantidad del presupuesto en la seguridad, y estamos invirtiendo en infraestructura y al pendiente de cada uno de los ciudadanos”, expresó la edil, dirigiéndose a los directivos de la automotriz y al Grupo Prestige Motors, operador de la nueva agencia.

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Prestige Motors, Emilio Loret de Mola, y el CEO de Mercedes Benz México, Derrick Halvorsen, coincidieron en agradecer al gobierno local por las facilidades otorgadas para concretar el proyecto. Ambos directivos destacaron que la apertura representa un paso importante en la expansión de la marca en el Valle de México, considerando la relevancia geográfica del municipio y el entorno de seguridad que ofrece.

Los directivos informaron que, en una primera etapa, la nueva agencia generará una plantilla laboral de más de 50 personas, entre colaboradores de taller, ventas, marketing y áreas administrativas. Subrayaron que la inauguración se da en el marco del 140 aniversario de Mercedes Benz, una conmemoración que refuerza el compromiso de la firma con el desarrollo de seguridad avanzada, tecnología de punta, diseño atemporal y lujo, elementos que han caracterizado a la marca a lo largo de su historia.

Con esta nueva apertura, el municipio de Huixquilucan suma más de 2 mil 700 millones de dólares en capital privado captado en los últimos años, una cifra que, de acuerdo con las autoridades locales, lo posiciona como la localidad con mayor atracción de inversiones en México. La agencia de Mercedes Benz se suma así a una lista creciente de empresas que han elegido este territorio para establecer sus operaciones, apostando por un modelo de colaboración entre el sector privado y las autoridades municipales.