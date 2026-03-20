Presentan libro “Memoria y Legado del InfoCDMX” en festejo de 20 años

Libro Presentación del libro “Memoria y Legado del InfoCDMX". (InfoCDMX)

Tras 20 años de historia, el Instituto de Transparencia capitalino presentó el libro “Memoria y Legado InfoCDMX”, obra que recoge la historia del acceso a información de las instituciones públicas, una lucha de derechos que con el paso de los años, ha permitido que los ciudadanos tengan a su alcance la posibilidad de conocer el gasto público, el destino de sus impuestos, las actividades gubernamentales las acciones de las autoridades para mejorar su calidad de vida.

Con el lema “El Info sigue, tus derechos también”, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los autores de la obra destacaron que el derecho al acceso de la transparencia nació desde la sociedad civil, cuando los organismos públicos se negaban a brindar datos específicos de problemáticas que afectaban a las colonias, barrios y pueblos de la capital, sin que alguna autoridad estuviera dispuesta a resolverlo.

Fue así que con la defensa de los derechos, la ciudadanía, en su mayoría conformada por mujeres, nació un organismo en el que se les obliga a los entes públicos a otorgar detalles del acceso a la salud, trabajo, información presupuestal, obras y sobre todo, que una institución profesional respalde la protección de los datos personales.

La obra se compone de un conjunto de entrevistas realizadas por Alfonso Zárate a personas comisionadas y actores clave en la construcción del sistema de transparencia en la Ciudad de México, entre ellos, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Jaqueline Peschard Mariscal, María del Carmen Nava Polina, Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, Luis Ernesto Salomón Delgado, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Luis Javier Solana Morales y Oscar Mauricio Guerra Ford.

La comisionada presidenta del InfoCDMX, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, mencionó que la demanda social le ha dado vida a los 20 años del instituto, y que el significado del acceso a la información trata no sólo de mirar al pasado, si no de reconocer el camino construido durante generaciones, donde la incomodad ejercida hacia el poder y la lucha social hizo realidad logró que saber no sea un privilegio, si no un derecho.

Enríquez Rodríguez conmemoró que aún con los cambios en las reformas para la extinción del Instituto y su transformación para que su responsabilidad sea tomada por la Contraloría capitalina, es importante recordar que este derecho fue resultados de un proceso progresivo, sostenido por reformas, normativas, por exigencias, sociales y trabajo cotidiano.

“Estos derechos adquiridos no fueron una concesión, fueron derechos que se pelearon en la calle en los medios en primeras planas en declaratorias, que se exigieron desde el aula, que se exigieron litigando”.

Dijo que la consolidación del InfoCDMX en los últimos 20 años muestra cómo el alcance al derecho a la información se tradujo en algo robusto.

En el pasado, entre la autoridad y los organismos autónomos de transparencia exigían la apertura de cierta información y por eso, uno de estos mayores méritos de la obra es hacer visible el cambio institucional que vuelve a los derechos humanos exigibles, porque sumado a que estas normas estén en la Constitución desde hace más de 20 años, es fundamental que se actualicen se ejerzan, y que existan en la conciencia colectiva de las personas.

En su participación, el excomisionado presidente, Julio César Bonilla, y actual titular del área de transparencia de la Fiscalía General de la República (FGR), enfatizó que la transformación del InfoCDMX ha logrado que el derecho de las personas a saber no es una concesión administrativa ni una rareza jurídica, si no una acción social.

Compartió que el InfoCDMX no ha sido un actor secundario en la historia de la democracia en México, si no que ha sido una institución que ha acompañado y orientado la transformación cultural, porque, dijo, la democracia no solo se construye con elecciones, también se edifica con información pública, con rendición de cuentas con vigilancia ciudadana, con memoria institucional y con garantías efectivas frente a cualquier intento de opacidad y abuso.

Añadió que el InfoCDMX es una vía para acceder a la verdad pública, así como para exigir, reconstruir hechos, defender causas, y abrir expedientes, que junto a la protección de datos personales no es un trámite accesorio, si no una garantía fundamental de la autonomía humana.

“En estos tiempos, proteger datos es proteger a las personas, es impedir que la intimidad se convierta en mercancía más que la identidad”, reconoció.