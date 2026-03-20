Propone PAN sustituir puentes peatonales por cruces seguros a nivel calle

Los puentes representan barreras cotidianas para personas con discapacidad (La Crónica de Hoy)

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó una propuesta para impulsar estudios de factibilidad y un programa de sustitución de puentes peatonales por cruces seguros a nivel de calle con semáforos, con el fin de avanzar hacia una ciudad más accesible, segura y humana.

Federico Chávez, el legislador promovente, señaló que durante décadas la Ciudad de México adoptó un modelo equivocado de movilidad al obligar a las personas a subir puentes en vez de reducir la velocidad de los vehículos y diseñar mejores cruces peatonales.

Detalló que se trata de una infraestructura pensada para no interrumpir el flujo de los coches, más no para facilitar la vida de las personas, por lo que “hoy toca corregir esa lógica”, expresó.

Chávez explicó que muchos puentes peatonales representan barreras cotidianas para personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y familias con carriolas, además de que en muchos casos se han convertido en puntos inseguros por su aislamiento o falta de iluminación.

¿En qué consiste la iniciativa?

El legislador comentó que su propuesta no busca retirar infraestructura sin criterio, sino revisar técnicamente en qué casos los puentes pueden ser sustituidos por cruces seguros a nivel de calle, con diseño accesible y control semafórico.

Y contempla excepciones en vías de acceso controlado o alta velocidad, como Periférico, Circuito Interior y algunos tramos de Calzada de Tlalpan, donde este tipo de estructuras puede seguir siendo necesario.

“El problema de que no se usen no es del peatón. El problema es obligarlos a adaptarse a una ciudad construida alrededor del automóvil”, sostuvo.

El panista recordó que la propia evidencia internacional y los criterios de seguridad vial demuestran que al reducir la velocidad vehicular disminuye la gravedad de los atropellamientos, por lo que rediseñar cruces en superficie puede representar una solución más incluyente y, en muchos casos, más eficiente que seguir construyendo y manteniendo puentes.

Se reducirían costos

Asimismo, destacó que la propuesta también tiene una dimensión presupuestal, ya que mantener este tipo de estructuras suele implicar costos elevados para la ciudad, mientras que los cruces seguros pueden ofrecer mejores resultados de accesibilidad y seguridad.

“El derecho a la movilidad no puede seguir tratándose como un discurso. Tiene que verse en el diseño de las calles, en el uso del espacio público y en la forma en que protegemos a quienes caminan”, afirmó.

Con dicha propuesta, aseguró, se busca que la Ciudad de México avance hacia un modelo urbano donde cruzar la calle no sea una prueba de resistencia ni un acto de riesgo, sino un derecho garantizado para todas y todos.