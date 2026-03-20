Realizan certamen “Reyes de la Eterna Primavera 2026” en Benito Juárez

Personas adultas mayores de centros comunitarios participaron en el concurso organizado por la alcaldía, donde se reconoció su trayectoria y se promovieron espacios de convivencia.

La alcaldía Benito Juárez llevó a cabo el certamen “Reyes de la Eterna Primavera 2026”, en el que participaron personas adultas mayores integrantes de los Centros de Educación Continua para el Adulto Mayor (CECAM) de los planteles Cumbres y Mixcoac, así como representantes de distintos grupos de atención en la demarcación.

En la Universidad Simón Bolívar, se reconoció la trayectoria personal y profesional de 16 participantes —10 mujeres y seis hombres—, quienes concursaron por los títulos de rey y reina mediante una presentación y la respuesta a preguntas formuladas por un jurado integrado por autoridades de la alcaldía y de la institución sede.

Como resultado, Rafael Trillo, del CECAM Cumbres, y María Magdalena Valle, representante del Grupo Mixcoac, fueron designados como rey y reina, respectivamente.

Karina Magaña, directora general de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, señaló que en la demarcación se mantienen acciones permanentes en favor de las personas adultas mayores y destacó la importancia de generar espacios de participación y convivencia para este sector.

El evento contó con la participación de la Orquesta Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que amenizó la jornada con música en vivo.

Autoridades de la alcaldía indicaron que continuarán impulsando actividades dirigidas a la población adulta mayor, con el objetivo de promover su integración social y bienestar.