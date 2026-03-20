Suspenden a “Lady Pepitas” de la FGJCDMX por conducta indebida

"Lady Pepitas" La funcionaria es investigada por la institución tras comentarios discriminatorios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinó la suspensión temporal del cargo de Verónica Cecilia Domínguez, una servidora pública, que insultó y discriminó a un elemento de la Policía Auxiliar, a exterior del Estadio Olímpico Universitario, el pasado 15 de marzo.

La mujer, nombrada por los internautas como “Lady Pepitas”, le dijo a la policía que no eran iguales, que ella sí había acudido a la escuela y que a los elementos de la SSC los retiraron de vender pepitas.

Una vez analizado el comportamiento, la FGJCDMX mencionó que de acuerdo con el reglamento interno de la institución, las conductas de esta mujer, cuando portaba prendas con los logotipos de la Fiscalía, podrían constituir afectaciones a la imagen institucional, así como un posible abandono del servicio durante su horario laboral.

El 20 de marzo se le notificó personalmente la medida de suspensión temporal a la servidora pública en su centro de trabajo. Previamente, el miércoles 18 de marzo, se le informó por conducto de su superior jerárquico y mediante correo electrónico institucional.

En tanto, Verónica será sujeta al procedimiento disciplinario ante el Consejo de Asuntos Internos, instancia que determinará si existe responsabilidad administrativa y, en su caso, las sanciones correspondientes conforme a la gravedad de los hechos, las cuales pueden incluir desde amonestación hasta destitución del cargo.