Viernes rojo en CDMX: matan a menor de edad y adulta mayor en la Morelos y Centro

Balacera Imagen ilustrativa. (Imagen generada con IA)

La tarde del 20 de marzo, un joven de 15 años de edad y una mujer de 63 años fueron ejecutados en calles de las colonias Morelos y Centro, respectivamente, de la alcaldía Cuauhtémoc.

El homicidio del joven se habría tratado de una agresión directa a balazos por hombres que viajaban en una motocicleta, en el cruce de las calles Granada y la avenida Del Trabajo, en la colonia Morelos.

Agentes del Ministerio Público, así como peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para los peritajes correspondientes, en tanto ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los criminales.

Más tarde, en la calle San Marcos, en la colonia Centro, una mujer de 63 años de edad perdió la vida por herida de bala. En tanto, una mujer de 73 años que resultó lesionada fue trasladada a un hospital para su atención médica especializada.

De acuerdo con los primeros reportes, las mujeres se encontraban en la entrada de un estacionamiento público para recoger su vehículo, cuando dos sujetos, también en motocicleta, se acercaron y sin mediar palabra les dispararon.

Autoridades realizan las primeras indagatorias y la revisión de las cámaras de videovigilancia en la zona, para la identificación de la motocicleta.