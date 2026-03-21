Anuncian “Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2026″ en Edomex

Anuncian "Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2026" Edomex

La secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera, anunció que se llevará a cabo del 22 al 28 de marzo la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2026, con la meta de aplicar 2.8 millones de dosis gratuitas.

Montoya Olvera informó que instalarán módulos en centros de salud y espacios públicos de los 125 municipios. También mencionó que la ciudadanía puede consultar su ubicación, a través de la liga https://salud.edomex.gob.mx/isem/puestos_vacunacion_antirrabica, donde también se detallan fechas y horarios de atención.

La funcionaria precisó que la jornada se realiza por instrucciones de la gobernadora estatal, Delfina Gómez Álvarez, como parte de las acciones para proteger a los seres sintientes y fomentar la tenencia responsable de animales de compañía.

La titular de la dependencia explicó que la vacunación contribuye a proteger la salud pública al interrumpir la circulación del virus rábico y prevenir casos en perros y gatos. Puntualizó que las mascotas deben ser vacunadas al mes de nacidas, recibir un refuerzo a los tres meses y posteriormente una dosis anual durante toda su vida.

Asimismo, Montoya Olvera recomendó que los animales sean llevados por una persona adulta; en el caso de los perros, con correa y, de ser posible, bozal; mientras que los gatos pueden transportarse en jaula, bolsa, caja o envueltos en una tela, a fin de garantizar la seguridad de los asistentes y del personal de salud.

Por último, la secretaria enfatizó que en esta jornada participará el personal de las 19 Jurisdicciones Sanitarias del Instituto de Salud Estatal (ISEM), en coordinación con ayuntamientos, organizaciones sociales y voluntariado.

La Crónica de Hoy 2026