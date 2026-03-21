Jornadas móviles reafirman compromiso con la ciudadanía, afirma Gerardo Ulloa

Jornadas móviles

El diputado federal Gerardo Ulloa Pérez, realizó este viernes, una jornada móvil de atención a la ciudadanía en la colonia El Sol en Nezahualcóyotl, Estado de México.

El propósito de estas actividades es colaborar en la mejora de vida de los ciudadanos y sus familias en el municipio.

Ulloa Pérez destacó que en la jornada convivió con vecinos “acercando servicios y apoyos funcionales y reafirmando el compromiso de atender a quienes lo necesitan”.

Asimismo, el diputado federal destacó que “en Nezahualcóyotl el trabajo entre autoridades y ciudadanía permite fortalecer el tejido social”.

Entre los servicios gratuitos que son proporcionado se encuentran la atención médica, consulta dental, terapia sicológica, peluquería y asesoría legal.

Esta iniciativa, que forma parte de un recorrido permanente por las zonas con mayores índices de marginación en el municipio.

Ulloa Pérez impulsa estas jornadas con un enfoque en la cultura de la prevención y la detección oportuna de padecimientos, buscando evitar que los problemas de salud se agraven por falta de atención temprana. Al consolidar este esquema de trabajo territorial “calle por calle”, el legislador reafirma su compromiso de garantizar el acceso a la salud y al bienestar como un derecho fundamental para todas las familias de Nezahualcóyotl.