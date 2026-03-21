Rehabilitan calles de Tlalnepantla para mejorar la movilidad de los habitantes

Calles Tlalnepantla El gobierno municipal rehabilitó vialidades en distintas colonias para mejorar la movilidad y seguridad de los vecinos.

El gobierno de Tlalnepantla, encabezado por Raciel Pérez Cruz, realizó la entrega de varias obras de rehabilitación vial en distintas colonias del municipio, como parte de un plan para mejorar la movilidad y las condiciones de las calles en zonas habitacionales.

En la colonia La Providencia, autoridades municipales entregaron la reconstrucción de la calle Obrera, una intervención que busca facilitar el tránsito diario de las familias y mejorar el entorno urbano.

De manera paralela, en la colonia San Isidro Ixhuatepec se concluyó la rehabilitación de la calle San Pablo, que presentaba deterioro y ahora vuelve a estar en condiciones funcionales para peatones y automovilistas.

A estas acciones se suma la reconstrucción integral de la calle Costa Rica, en San José Ixhuatepec, donde se realizaron trabajos para recuperar la vialidad y hacerla más segura para quienes la utilizan a diario.

Las autoridades municipales señalaron que estas obras forman parte de una estrategia más amplia para rescatar calles en distintas zonas del municipio, con la intención de garantizar traslados más seguros y eficientes.

Además de mejorar la circulación, este tipo de intervenciones también impacta en la calidad de vida de los vecinos, al reducir riesgos, facilitar el acceso a servicios y recuperar espacios que forman parte de la vida cotidiana.

Con la entrega de estas vialidades, el gobierno local busca avanzar en la mejora de la infraestructura urbana y responder a una de las principales demandas de la población: contar con calles en buen estado que permitan moverse con mayor tranquilidad.