Unión Europea capacita a la PDI en combate a la trata y el tráfico de personas

Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro (Traslado de Christian Von Roehrich al búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México/Galo Cañas Rodríguez)

Especialistas del programa internacional PACCTO 2.0, iniciativa de la Unión Europea, capacitó a personal de la Policía de Investigación (PDI), mediante el Ciclo de Formación con Fines Operativos, enfocado en el combate a la trata y el tráfico de personas.

Esta colaboración articula esfuerzos con América Latina y el Caribe en materia de justicia y seguridad, con el propósito de contribuir a la consolidación de sistemas de justicia penal eficaces, transparentes y con apego a los derechos humanos.

La capacitación fue impartida por especialistas policiales de Francia, Italia, España y México, con trayectoria internacional, y tuvo como objetivo fortalecer las capacidades operativas y de investigación del personal participante.

El ciclo formativo se desarrolló en modalidad teórico-práctica, con énfasis en herramientas tecnológicas, y tuvo una duración de tres semanas, del dos al 20 de marzo de 2026. Participaron 45 personas, entre ellas agentes de la PDI adscritos a la Unidad de Inteligencia Cibernética y a la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Xóchitl Ramírez González, directora de Proyectos Institucionales de la PDI y gestora del proyecto, señaló que los especialistas internacionales identificaron a la Fiscalía capitalina como una institución con prácticas de investigación consolidadas en contextos urbanos complejos.

Asimismo, subrayó que estos encuentros fortalecen la cooperación internacional al facilitar el intercambio de experiencias tácticas y conocimientos técnicos.