Abren registro para participar por internet en consulta de presupuesto participativo y elección de COPACO

La ciudadanía de la Ciudad de México podrá registrarse a partir del 23 de marzo y hasta el 15 de abril de 2026 para participar por internet en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, así como en la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), informó el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

El registro se realizará a través del Sistema Electrónico por Internet (SEI), una plataforma digital que permitirá a las personas emitir su opinión de manera remota durante la Jornada Anticipada, programada del 20 al 30 de abril.

Esta modalidad está dirigida a ciudadanía originaria de la capital, incluyendo a quienes residen en el extranjero, personas en estado de postración, sus cuidadoras primarias y quienes opten por no acudir presencialmente.

Para participar, las personas interesadas deberán descargar la aplicación móvil del SEI, disponible de forma gratuita en tiendas digitales, y contar con un teléfono inteligente con sistema operativo Android (versiones 10 a 15) o iOS (17 o superior).

A través de esta herramienta se llevará a cabo el proceso de registro, que incluye la captura de la Credencial para Votar, la verificación de datos personales como clave de elector y códigos OCR y CIC, así como el ingreso de un número telefónico y la realización de una prueba biométrica facial.

Una vez completado el registro, el sistema generará un acuse y una contraseña que funcionará como llave de acceso para emitir la opinión durante el periodo establecido. El mismo aplicativo será utilizado para participar en la consulta y en la elección de las COPACO.

El organismo electoral señaló que la plataforma cuenta con mecanismos de seguridad diseñados para proteger la información de las personas usuarias y garantizar la secrecía del voto. Entre estas medidas se encuentran procesos de autenticación, encriptación de datos y la separación entre la identidad de la persona y el sentido de su opinión.

La Consulta de Presupuesto Participativo permite a la ciudadanía decidir sobre el destino de una parte de los recursos públicos en sus comunidades, mientras que la elección de las COPACO define a las personas encargadas de dar seguimiento a los proyectos y fomentar la participación vecinal en cada colonia, barrio o pueblo originario.