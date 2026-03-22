Metrópoli

La ciudadanía podrá inscribirse del 23 de marzo al 15 de abril para emitir su opinión de manera digital en la jornada anticipada prevista del 20 al 30 de abril

Abren registro para participar por internet en consulta de presupuesto participativo y elección de COPACO

Por Gerardo Mayoral
Abren registro para participar por internet en consulta de presupuesto participativo y elección de COPACO

La ciudadanía de la Ciudad de México podrá registrarse a partir del 23 de marzo y hasta el 15 de abril de 2026 para participar por internet en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, así como en la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), informó el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

El registro se realizará a través del Sistema Electrónico por Internet (SEI), una plataforma digital que permitirá a las personas emitir su opinión de manera remota durante la Jornada Anticipada, programada del 20 al 30 de abril.

Esta modalidad está dirigida a ciudadanía originaria de la capital, incluyendo a quienes residen en el extranjero, personas en estado de postración, sus cuidadoras primarias y quienes opten por no acudir presencialmente.

Para participar, las personas interesadas deberán descargar la aplicación móvil del SEI, disponible de forma gratuita en tiendas digitales, y contar con un teléfono inteligente con sistema operativo Android (versiones 10 a 15) o iOS (17 o superior).

A través de esta herramienta se llevará a cabo el proceso de registro, que incluye la captura de la Credencial para Votar, la verificación de datos personales como clave de elector y códigos OCR y CIC, así como el ingreso de un número telefónico y la realización de una prueba biométrica facial.

Una vez completado el registro, el sistema generará un acuse y una contraseña que funcionará como llave de acceso para emitir la opinión durante el periodo establecido. El mismo aplicativo será utilizado para participar en la consulta y en la elección de las COPACO.

El organismo electoral señaló que la plataforma cuenta con mecanismos de seguridad diseñados para proteger la información de las personas usuarias y garantizar la secrecía del voto. Entre estas medidas se encuentran procesos de autenticación, encriptación de datos y la separación entre la identidad de la persona y el sentido de su opinión.

La Consulta de Presupuesto Participativo permite a la ciudadanía decidir sobre el destino de una parte de los recursos públicos en sus comunidades, mientras que la elección de las COPACO define a las personas encargadas de dar seguimiento a los proyectos y fomentar la participación vecinal en cada colonia, barrio o pueblo originario.

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