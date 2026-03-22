Jornadas de empleo en Benito Juárez ofrecen 300 vacantes en espacio público

En la alcaldía Benito Juárez se llevó a cabo una jornada de empleo en el Parque de los Venados, donde se ofrecieron alrededor de 300 vacantes por parte de diversas empresas, como parte de una estrategia para acercar oportunidades laborales a la población.

La actividad fue organizada por el área de Bolsa de Empleo y Vinculación Profesional, con la participación de 20 empresas de distintos sectores, entre ellas la Cineteca Nacional, Sears, Grupo Femsa y los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI).

Las vacantes estuvieron dirigidas a personas de entre 18 y 65 años, con distintos niveles de formación académica.

Autoridades de la demarcación agregaron que el objetivo de estas jornadas es facilitar la vinculación entre buscadores de empleo y el sector privado, así como promover la capacitación laboral. Para participar, las personas interesadas deben presentar su currículum vitae y cumplir con los perfiles requeridos por las empresas.

Además de la oferta de empleos, durante las jornadas se brindan asesorías para la creación de sociedades cooperativas, con el fin de impulsar proyectos productivos y fomentar la economía social en la comunidad.

La alcaldía informó que actualmente su Bolsa de Empleo concentra más de 7 mil vacantes disponibles a través de su sitio web oficial. Como parte de la estrategia, se prevé la realización de jornadas de empleo de manera mensual en distintos espacios públicos de la demarcación.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la alcaldía Benito Juárez registra una tasa de desempleo cercana al 3 por ciento. Estas acciones, señaló la autoridad local, buscan contribuir a la inserción laboral y al desarrollo económico en la zona.