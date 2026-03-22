Rehabilitan calles, andadores y espacios públicos en Las Cruces y El Ocotal, en M. Contreras

La alcaldía Magdalena Contreras realizó trabajos de rehabilitación urbana en las colonias Las Cruces y El Ocotal, donde se intervinieron vialidades, andadores y espacios públicos para mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y convivencia para la población.

En la colonia El Ocotal, autoridades locales informaron la conclusión de la segunda etapa del programa de intervención en la calle Prolongación Carbonera, donde se llevaron a cabo obras de renovación de infraestructura básica y urbana. Los trabajos realizados se encuentran la sustitución de la red de agua potable, rehabilitación de banquetas y guarniciones, así como el reencarpetado de más de mil metros cuadrados de vialidad.

También se instalaron luminarias y se construyeron escaleras, una rampa vehicular y barandales, con lo que se busca facilitar el tránsito peatonal y vehicular en la zona. De acuerdo con datos oficiales, estas acciones benefician de manera directa a más de 540 personas que habitan o transitan por esta calle.

Rehabilitan calles, andadores y espacios públicos en Las Cruces y El Ocotal, en M. Contreras

En materia de mitigación de riesgos, se reportó la construcción de dos muros de contención en una zona cercana a barrancas, con la finalidad de prevenir deslaves y reducir afectaciones ante lluvias intensas o movimientos sísmicos.

Por otra parte, en la colonia Las Cruces se realizaron trabajos de rehabilitación integral en cuatro andadores: Privada Ahuatla, Ciruelos, Nogal y Nísperos. Las intervenciones incluyeron la reconstrucción de escalones, mejora de rampas, instalación de luminarias y colocación de barandales.

Además, se incorporaron murales comunitarios como parte de la intervención, con el propósito de reforzar la identidad barrial y fomentar el uso de estos espacios por parte de la comunidad.

Las autoridades también informaron sobre la recuperación de la Plaza de las Cruces, donde se realizaron mejoras en mobiliario urbano y áreas verdes. Este espacio público es utilizado por habitantes de la zona para actividades recreativas y de convivencia, con un impacto estimado en más de 9 mil personas.