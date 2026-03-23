Abusan sexualmente de 166 NNyA en un mes en CDMX y Fiscalía de cuidados reduce presupuesto en 69%

Violencia Sexual Infantil El delito de violación, junto a sus modalidades equiparada y equiparada por conocido, acumuló 57 denuncias en enero del 2026 y 47 el año anterior. (Especial)

En enero del 2026, se iniciaron 166 carpetas de investigación por los delitos de abuso sexual, acoso, acoso sexual agravado y violación en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, NIños y Adolescentes (FIDCANNA). En un año, el presupuesto destinado para el combate de dichos ilícitos disminuyó 50 por ciento.

Para el ejercicio 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) programó originalmente 81 millones 725 mil 85 pesos para la FIDCANNA; a través de transparencia, la institución respondió que en el año anterior, los recursos vinculados a las funciones sustantivas de investigación y persecución del delito, dentro de los cuales, se encuentra operativamente la FIDCANNA, se encuentran registrados en el programa presupuestario E032 “Investigación y Persecución del Delito”, el cual tuvo un monto modificado — final — de 266 millones 157 mil 420 pesos. Es decir, el dinero dirigido al cuidado de los menores violentados cayó 50 por ciento.

La FGJCDMX respondió que en el 2025, los recursos vinculados a las funciones sustantivas de investigación y persecución del delito, dentro de los cuales se ubica operativamente la FIDCANNA, fueron registrados en el Programa Presupuestario E032, con el objetivo de “mejorar la función y actuación del personal sustantivo en su carácter de de Representante Social ante los juzgados penales, de oralidad, ejecución de sanciones penales, del ámbito administrativo para evitar libertades y sentencias absolutorias que generen impunidad”.

Crecimiento en violación equiparada

Para el 2026, sólo en el primer mes, 88 Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) acudieron a la Fiscalía a denunciar que fueron abusados sexualmente — acto, comportamiento o contacto sexual sin el consentimiento explícito de una persona, violando su libertad, integridad y dignidad física o psicológica — mientras que en el mismo mes del año pasado acudieron 107.

Pero, los números no bajan en el crimen de acoso sexual — cualquier tipo de acercamiento, insinuación, solicitud de favores sexuales o comportamiento físico/verbal de naturaleza sexual no deseado, que resulta ofensivo, humillante o intimida — ya que mientras en el primer mes del 2025 se reportaron ocho ilícitos, en el mismo periodo del 2026 se denunciaron 10.

Peor situación se presentó en el número de carpetas de investigación por acoso sexual agravado en contra de menor — se agrava cuando involucra violencia, reincidencia, abuso de confianza, parentesco o si el menor no tiene capacidad de comprender el hecho —. En el primer mes del 2026 se registraron 12 ilícitos, en tanto que en el mismo lapso del año pasado fueron cinco, 140 por ciento arriba.

El delito de violación, junto a sus modalidades equiparada y equiparada por conocido, acumuló 57 denuncias en enero del 2026 y 47 el año anterior, 21 por ciento de crecimiento en la incidencia de este delito y sus agravantes.

La violación equiparada — realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo o introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo — no bajó, cuando se denunciaron 41 de estos crímenes en enero del 2025, para el mismo mes del 2026 se abrieron 44 indagatorias.

Así, la violación equiparada por conocido también expone resultados inquietantes, con un aumento de 133 por ciento en la denuncia de este delito en la FIDCANNA, de siete a 14 NNyA violentados.

Víctimas con vidas judicializadas

Al mismo tiempo en que crece la violencia sexual infantil, víctimas son objeto de revictimización. Mariel Albarrán, exesposa de Manuel Horacio Cavazos López (un exmagistrado del Poder Judicial), acusado de abusar de sus hijas, cuenta con la recomendación 10/2022, la única de que visibiliza las violaciones, faltas de respeto, revictimización y omisiones que ejerció la institución encargada de la procuración de justicia hacia niñas.

Tras cuatro años de que la Comisión de Derechos Humanos capitalina reconoció que la Policía de Investigación manipuló audios, carpeta de investigación ignoró los procedimientos para proteger a menores de edad, la madre de la víctimas, Mariel Albarrán, acusa que ese llamado de atención se queda corto, ya que el proceso penal, las intimidaciones y desgaste emocional posterior, quebranta sus derechos y hace que la recomendación sea débil, dado que la obstaculización de la justicia no ha cesado con el paso de los años.

Aunque la Fiscalía mantiene esta recomendación como “en trámite”, los servidores públicos que mantienen carpetas de investigación por prevaricato no han sido sancionados, por el contrario, la institución continuó con conductas de maltrato, detenciones ilegales, violaciones al debido proceso, malos tratos y tortura hacia la ciudadanía; mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos no presiona a la titular de la FGJCDMX a esclarecer por que no cumplimenta este llamamiento o la cita en el Congreso capitalino — como es su facultad — a comparecer por el caso.

“La recomendación pasa al área de seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos, son quienes envían oficios a servidores públicos para saber qué es lo que pasa respecto a las carpetas que abrieron ¿Qué pasa con ambas instituciones? ¿El obstáculo es la falta de voluntad? Porque no veo que requiera presupuesto sentarse y arrastrar la pluma para expedir unos lineamientos para abordar este tipo de violencia, quiere decir que no les importa corregir el rumbo”.

“Tenemos una vida judicializada de víctimas, niños, niñas y de madres protectoras, mientras que no haya justicia y la Fiscalía no corrija, los agresores se valen de toda clase de artimañas para abrir procesos en contra de las madres, amparos para promover juicios en los familiar y promover recursos, es un espiral de violencia sin fin”, dijo Mariel a Crónica.

Menos presupuesto al Centro de Atención a Víctimas

Para el cuidado de los NNyA violentados, así como de cualquier persona que sufra violencia sexual, la FGJCDMX cuenta con el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Cometidos en Razón de Género área que en el 2026 recibió un presupuesto de 768 mil pesos. A pesar de que en años anteriores, como lo explicó la Fiscalía vía transparencia, que el monto para la atención de dicha problemática se asignaba al rubro E015 “Promover la Atención y Prevención de Violencia del Delito”, que se apoya a víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual y el normal desarrollo psicosexual: violación, abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual e incesto, en ocho años el dinero dirigido a esas acciones ha caído de manera significativa.

Si bien, en 2018 se ejercieron 323 millones 597 mil 380 pesos para la Atención a Personas Vulneradas por el Delito y en el 2019 la cifra subió a 350 millones 170 mil 322 pesos, para el 2020 el dinero destinado bajó a 11 millones 72 mil 470 pesos y aunque para el año siguiente creció a 24 millones 497 mil, en el 2022 se gastaron seis millones 203 mil pesos. En cuatro años se recortó 98 por ciento el presupuesto.

Al cierre del 2024, se gastaron 38 millones 109 mil 479 pesos y para el 2025 se ejercieron 38 millones 890 mil pesos, en tanto que en 2026, tiempo en el que el presupuesto que favorece al Centro de Atención Integral a Víctimas se tomó del Programa Presupuestario E032 “Investigación y Persecución del Delito”, al que sólo se le asignaron 768 mil pesos.

Para los 166 NNyA violentados en 2026, así como para la población víctima de este tipo de delitos, el Centro de Atención a Víctimas De Delitos Cometidos en Razón de Género cuenta con 20 psicólogos. Y en la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género se encuentra adscrita una agente del Ministerio Público.

Mientras las víctimas son objeto de más violencia que rebasa los excesos mencionados en la recomendación, este agresor no es llevado ante una autoridad judicial, al mismo tiempo en que las niñas y su madre viven en la zozobra de procesos penales e intimidaciones, sin poder reconstruir su vida.

“¿Va a ser hasta que cumplan la mayoría de edad? (que la justicia llegue) Pedimos una vida en paz, estamos cansadas de tener que arrancarle pedacitos de justicia al estado. Tenemos vidas judicializadas dependiendo de procesos, no uno, cuarenta, cincuenta, esto es inhumano. Mientras que no lo lleven a prisión, toda su energía y mente retorcida la enfoca en seguir violentado. Actualmente tengo una segunda queja en la Comisión de Derechos Humanos, desde el 2023, por toda la violencia vicaria que ejerce el agresor, espero que emitan una nueva recomendación”.

“No es vida, los casos que no cuentan con redes de apoyo, o buscan justicia o comen o van a terapia, no se puede todo porque el Estado ni siquiera cumple ¿En qué momento consiguen un empleo en el que te digan que puedes ir a revisar carpetas? Vives sin trabajo, con vidas judicializadas y sin poder salir del país, porque los agresores meten alertas migratorias; es el mundo al revés, los agresores en total libertad mientras que las víctimas están procesas de procesos terapéuticos y judiciales”.

La recomendación exige que en un plazo no mayor a 365 días naturales, la Fiscalía diseñará un instrumento especializado para que la investigación de casos de violencia cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes se desarrolle atendiendo los estándares que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias sobre debida diligencia reforzada y protección especial en investigaciones y procesos penales y deber de no revictimización.

Después de cuatro años, ninguno de estos puntos se ha ejecutado.