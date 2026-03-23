Asesinan a balazos a joven dentro de bar en Acoxpa

Balacera Imagen ilustrativa. (Imagen generada con IA)

Un joven de 22 años de edad fue asesinado a balazos al exterior del Bar Terraza Paraíso, en la colonia Prados Coapa Tercera Sección, de la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue sacada del establecimiento por los agresores y arrastrado hacia el estacionamiento, donde fue atacado a tiros.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hallaron el cadáver del joven en el estacionamiento.

Además, en la balacera cuatro hombres resultaron lesionados y fueron llevados a diferentes hospitales para su atención médica especializada.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) comenzaron con las investigaciones del caso, con entrevistas ciudadanas y el análisis de las cámaras de videovigilancia del lugar y las de la zona para identificar a los responsables del homicidio.