Balacera en Acoxpa y División del Norte: cronología del ataque que dejó un muerto en el Bar Makali

Balacera en Bar Makali Un joven de 22 años fue encontrado sin vida fuera de un bar en calzada Acoxpa; primeros reportes señalan que los agresores sacaron a la víctima y le dispararon, hiriendo también a cuatro personas más.

Este lunes 23 de marzo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hallaron el cuerpo sin vida de un joven de 22 años fuera de un bar ubicado entre calzada Acoxpa y avenida División del Norte, en la alcaldía Tlalpan, tras recibir un reporte de disparos al interior del establecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en el estacionamiento del Bar Makali, herido de bala y con evidentes lesiones por arrastre.

¿Qué ocurrió en el Bar Makali de Acoxpa?

El avance de la investigación hasta este momento señala que la víctima, de aproximadamente 22 años, se encontraba dentro del Bar Makali localizado en la colonia Prados Coapa Tercera Sección, cuando sujetos sin identificar irrumpieron en el establecimiento alrededor de las 5:00 horas de este lunes.

Los agresores arrastraron a la víctima fuera del bar hasta el estacionamiento,sitio donde dispararon al sujeto y provocaron heridas de bala en cuatro personas más; las víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales para su inmediata atención, mientras que el chico de 22 años fue diagnosticado sin signos vitales.

Apresan a tres trabajadores del Bar Makali por alterar la escena de crimen

La Secretaría de Seguridad Ciudadana compartió un comunicado a través de su cuenta oficial en redes sociales donde informaron la detención de tres trabajadores del Bar Makali, quienes serán presentados ante el agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

#TarjetaInformativa | #DETENIDOS | Policías de la #SSC de la #CiudadDeMéxico tomaron conocimiento de un reporte de disparos al interior de un bar localizado en la calzada Acoxpa y la avenida División del Norte, en la colonia #PradosCoapa Tercera Sección, de la alcaldía… pic.twitter.com/oGUqKt6nLw — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 23, 2026

Las tres personas detenidas, dos empleados y una empleada del establecimiento, se encontraban realizando labores de limpieza, lo que se tomó como una “alteración de la escena” del crimen cometido la mañana de este lunes.

¿Cómo va la investigación del chico asesinado en el bar de Acoxpa?

Tras el ataque, personal ministerial realizó el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos, acordonando la zona del incicente para llevar a cabo labores de peritaje.

La investigación en curso se lleva en coordinación con la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México, comenzando con el análisis de las cámaras de videovigilancia del lugar y las de la zona para identificar cómo ocurrieron los hechos y a los probables responsables.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles sobre el móvil del ataque ni la identidad de los agresores, sin embargo las autoridades realizan entrevistas a testigos y analizan las cámaras de seguridad.

Al ser un establecimiento ubicado en dos principales vialidades del sur de la Ciudad de Mexico, la probabilidad de recuperar registros visuales del ataque o huida de los agresores es alta.