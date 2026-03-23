Cuajimalpa cierra filas con el PAN rumbo a 2027

Cuajimalpa cierra filas con el PAN

En el marco de la reconfiguración interna del Partido Acción Nacional (PAN), el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, manifestó su respaldo al dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Orvañanos subrayó que la llamada “Familia Cuajimalpa” se mantiene unida en torno al proyecto del PAN, en un momento clave para la definición de su estrategia rumbo a los próximos procesos electorales.

“Hoy estuve con nuestro Presidente Nacional Jorge Romero Herrera, porque como panista estoy convencido de que siempre el Partido Acción Nacional es la mejor opción para México. Por eso, nuestra gran familia Cuajimalpa se hace presente”, expresó.

El alcalde insistió en que el partido “tiene causa y tiene futuro”. El pronunciamiento ocurre tras la reciente reunión del Consejo Nacional del PAN en la Ciudad de México, donde el partido delineó nuevas rutas de participación política, incluyendo la apertura a candidaturas ciudadanas y ajustes en su estrategia electoral.

Carlos Orvañanos enfatizó que el fortalecimiento del partido no depende únicamente de decisiones institucionales, sino que se construye con trabajo, unidad y fuerza.

Cuajimalpa, considerada uno de los bastiones del PAN en la Ciudad de México, ha sido clave en la continuidad y resultados del partido, particularmente en temas de seguridad, servicios urbanos y gobernabilidad.