Detienen a 3 por encubrimiento en asesinato en bar de Acoxpa

Balacera en Bar Makali Un joven de 22 años fue encontrado sin vida fuera de un bar en calzada Acoxpa; primeros reportes señalan que los agresores sacaron a la víctima y le dispararon, hiriendo también a cuatro personas más.

Autoridades detuvieron a tres personas involucradas en el asesinato de un joven de 22 años dentro del Bar Terraza Paraíso, en la colonia Prados Coapa Tercera Sección, de la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con Antonio Onofre Polvo, coordinador de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía capitalina, adelantó que las diligencias preliminares arrojaron que tres sujetos cometieron el delito de encubrimiento por favorecimiento, ya que intentaron eliminar algunos indicios importantes que pudieran determinar a los criminales y las causas del homicidio.

Dijo que debido al sigilo de la información, es imposible otorgar más datos del ataque.

Tras el tiroteo, la víctima fue sacada del establecimiento por los agresores y arrastrado hacia el estacionamiento, donde su cuerpo fue abandonado.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hallaron el cadáver del joven en el estacionamiento.

Además, en la balacera cuatro hombres resultaron lesionados y fueron llevados a diferentes hospitales para su atención médica especializada.