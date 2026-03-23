Ecatepec activa cinco mil comités vecinales con tecnología de inteligencia artificial

El municipio de Ecatepec puso en marcha los primeros cinco mil Comités por la Paz, los cuales forman parte de una estrategia que contempla la conformación de 13 mil en total. Cada uno de estos grupos estará equipado con una cámara de videovigilancia y una alarma vecinal conectadas mediante inteligencia artificial, lo que representa un nuevo eslabón en el esquema de seguridad impulsado desde el ámbito federal.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que la integración de estos cinco mil comités por parte de los colonos quedará formalizada el próximo 28 de abril. Señaló que se trata de los primeros en su tipo a nivel nacional, al combinar organización ciudadana con herramientas tecnológicas que permiten vigilancia y respuesta inmediata. “Significa llevar la organización a cada calle y también llevar capacidad de vigilancia y respuesta en tiempo real”, afirmó.

La munícipe destacó que esta iniciativa fortalece el papel de los habitantes en la prevención del delito y subrayó que los resultados positivos en materia de seguridad son producto de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Según datos presentados por la propia administración, en Ecatepec los delitos de alto impacto han mostrado reducciones significativas: la extorsión disminuyó 72 por ciento, el homicidio doloso 42 por ciento y el robo de vehículo 43 por ciento.

“Es resultado de aplicar en Ecatepec la estrategia de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum, en coordinación con la gobernadora Delfina Gómez”, reiteró Cisneros Coss. Explicó que dicho modelo se sostiene en tres pilares —coordinación institucional, atención a las causas y participación ciudadana— y subrayó que los comités vecinales encarnan precisamente este último componente al lograr que cada calle, cuadra y comunidad cuente con dispositivos de monitoreo vinculados al centro de control municipal.

Martín Vázquez Pérez, coordinador de Mesas de Paz, recordó que la creación de estos comités no es reciente, pues desde mayo del año pasado comenzaron a operar 27 Consejos de Paz Sectorial y 230 Comités de Paz por cuadrante. No obstante, el objetivo actual es alcanzar los 13 mil grupos vecinales. Detalló que hasta la fecha se han realizado alrededor de cinco mil 500 Mesas de Paz, espacios donde funcionarios municipales, incluida la alcaldesa, se reúnen con vecinos para atender problemáticas de seguridad y servicios públicos.

Por su parte, Israel Perales Sánchez, director de Proximidad Social, expuso que el nuevo modelo de seguridad local ha implicado una reorganización territorial. Mientras que en administraciones anteriores el municipio contaba con siete regiones y 70 cuadrantes, actualmente se opera con 27 regiones y 230 cuadrantes, lo que ha permitido reducir los tiempos de reacción a menos de cinco minutos. “Una patrulla recorre no más de 15 o 20 calles, tiene que conocer al ciudadano, tiene que conocer los vehículos, tiene que conocer los comercios, tiene que conocer las avenidas principales”, explicó.

El funcionario enfatizó que el lema de la nueva corporación es “Saludar, Servir y Sonreír”, y destacó que la cercanía con la ciudadanía es clave para generar confianza. “Es tan importante generar la confianza y ganar la empatía con los ciudadanos para que crean en su policía”, sostuvo. La puesta en marcha de los comités con tecnología de inteligencia artificial busca consolidar esa relación y dar un paso más en la consolidación del modelo de seguridad local.