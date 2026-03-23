Ecatepec lanza ruta guiada para redescubrir el legado de Morelos

El gobierno de Ecatepec puso en marcha el proyecto “La Ruta de Morelos”, una serie de recorridos guiados diseñados para que los habitantes exploren los espacios vinculados con el héroe de la Independencia. Aunque el prócer apenas permaneció cuatro horas con vida en esta localidad, su paso dejó una huella histórica que ahora se busca rescatar y difundir entre la comunidad.

La cronista municipal, Angélica Rivero López, detalló que las visitas se realizan el último viernes de cada mes, son gratuitas y parten desde distintos pueblos originarios. El itinerario abarca desde los sitios donde ocurrió la muerte y sepultura de José María Morelos y Pavón, hasta paradas en inmuebles de valor histórico y artístico como el Puente de Fierro, el Albarradón y el antiguo Camino Real.

“El objetivo es conocer los espacios relacionados con el Generalísimo para fomentar la identidad municipal”, señaló Rivero López, quien reconoció que una parte importante de la población ecatepense desconoce la riqueza cultural y patrimonial de su territorio. En ese sentido, advirtió que varios monumentos históricos presentan signos de deterioro y llamó a las autoridades a implementar acciones para su conservación.

Estos recorridos se enmarcan en declaratorias recientes que revalorizan la zona, como la designación de San Cristóbal como Ciudad Heroica y del barrio de San Juan “Acalhuacan” como Sitio de Interés Histórico Nacional, aprobadas por el Cabildo el pasado 18 de diciembre. De acuerdo con la cronista, la ruta busca conmemorar la vida, lucha y legado de Morelos, figura central en la consumación de la Independencia.

El itinerario incluye una narrativa puntual sobre los últimos momentos del insurgente. Rivero López recordó que Morelos llegó prisionero a Ecatepec alrededor de las 11:00 horas del 22 de diciembre de 1815, siendo recluido en la entonces Casa de los Virreyes, ubicada en San Juan “Acalhuacan”. Fue fusilado en el exterior de ese inmueble a las 15:00 horas del mismo día, y su cuerpo fue trasladado por el Camino Real hasta la parroquia de San Cristóbal, donde permaneció sepultado durante siete años con nueve meses en lo que hoy se conoce como la Capilla Nacional de Morelos.

La iniciativa es impulsada por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, en coordinación con el jefe del Departamento de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, Guadalupe Martínez Pallares, y la propia cronista municipal. La primera caminata se realizó el 27 de febrero con salida desde San Pedro Xalostoc, y en los siguientes meses las convocatorias partirán de localidades como Santo Tomás Chiconautla, Santa María Chiconautla, San Isidro Atlautenco, Santa María Tulpetlac, Guadalupe Victoria, Santa Clara Coatitla y San Andrés de La Cañada, además de San Cristóbal y la colonia San Agustín.

Rivero López explicó que las convocatorias se difundirán a través de los Consejos de Participación Ciudadana y las delegaciones de los pueblos originarios, y que los asistentes contarán con transporte sin costo alguno. Los recorridos incluyen paradas en puntos emblemáticos como la Casa de Morelos —donde se conserva la celda en la que el héroe pasó sus últimas horas—, el lugar donde fue colocado originalmente el busto “El Bachiller”, y el Albarradón, una obra hidráulica colonial que protegía a la capital de las crecidas del lago de Xaltocan.