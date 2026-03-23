Exhorta IMSS Estado de México Oriente acudir a revisión médica ante síntomas de tuberculosis

Día Mundial de la Tuberculosis

En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, que se conmemora el 24 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente exhortó a la población a acudir a revisión médica para detectar oportunamente la enfermedad.

Especialistas del IMSS señalaron que para confirmar el diagnóstico se realiza la baciloscopia, un examen de laboratorio inmediato que analiza una muestra de esputo o flema bajo el microscopio para detectar la presencia de la bacteria.

Dicho estudio se solicita en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), en los módulos PrevenIMSS o con personal de Enfermería Especialista en Medicina de Familia. El diagnóstico se complementa con el interrogatorio, la exploración física y otros estudios clínicos.

La institución mencionó que el tratamiento consiste en antibióticos que deben tomarse durante al menos 6 meses, con vigilancia por parte del personal médico y de enfermería.

El personal médico informó que la forma más común de la enfermedad es la pulmonar y se transmite a través del aire cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe. Afirmaron que a nivel mundial, la tuberculosis continúa siendo una de las principales causas de muerte por enfermedad infecciosa, con más de 10 millones de casos nuevos y 1.3 millones de defunciones al año.

Por ello, el IMSS enfatizó que las cepas graves de tuberculosis pueden prevenirse con la vacuna BCG (Bacilo Calmette-Guérin), que se aplica en una sola dosis al nacer y protege a bebés y niños pequeños.

Durante 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó 642 mil 692 dosis de esta vacuna a recién nacidos en unidades médicas urbanas y rurales del país.

Cada año, la dependencia realiza más de 700 mil detecciones en personas con sospecha de tuberculosis pulmonar, lo que contribuye a prevenir la enfermedad y cortar cadenas de transmisión.

La Crónica de Hoy 2026