IECM fortalece vínculos con migrantes chilangos en EU para promover participación ciudadana

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IECM fortalece vínculos con migrantes chilangos en Estados Unidos para promover participación ciudadana

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) sostuvo una reunión de trabajo con líderes y lideresas de la comunidad migrante chilanga residente en Estados Unidos para difundir información sobre la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, así como de la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026, y fortalecer los vínculos de cooperación con este sector.

En el encuentro participaron las consejeras electorales Cecilia Aída Hernández Cruz y María de los Ángeles Gil Sánchez, así como el consejero electoral Ernesto Ramos Mega, quienes dialogaron con representantes de organizaciones migrantes para dar a conocer los mecanismos de participación ciudadana disponibles para las personas originarias de la Ciudad de México que viven en el extranjero.

El IECM refrendó su compromiso de mantener un diálogo cercano con la comunidad migrante en Estados Unidos, con el propósito de que conozca los instrumentos previstos en la legislación local y pueda involucrarse en los ejercicios de participación organizados por el organismo electoral.

La consejera María de los Ángeles Gil Sánchez, presidenta de la Comisión Provisional de Votos Anticipados, destacó la importancia de informar directamente a los liderazgos migrantes sobre los mecanismos de participación y subrayó que las personas residentes en el extranjero pueden seguir incidiendo en la vida pública de la capital.

En ese sentido, señaló que la Ciudad de México se ubica entre las entidades con mayor número de credenciales para votar tramitadas desde el extranjero, lo que permite a la diáspora participar en procesos como la consulta de presupuesto participativo.

Por su parte, la consejera Cecilia Aída Hernández Cruz, presidenta de la Comisión Provisional de Vinculación Institucional, explicó que la estrategia de acercamiento con la ciudadanía en el exterior forma parte de un plan trianual orientado a mantener una relación permanente con este sector.

Indicó que uno de los avances relevantes es la posibilidad de que las personas residentes fuera del país participen en la unidad territorial con la que mantienen vínculo en la Ciudad de México, incluso si su credencial fue tramitada en un consulado.

Además, llamó a fortalecer la difusión de estos ejercicios a través de organizaciones y redes migrantes, con el fin de incrementar tanto la presentación de proyectos como la emisión de opiniones desde el extranjero.

En la reunión participaron representantes de diversas organizaciones migrantes, quienes coincidieron en la importancia de reforzar la difusión de los mecanismos de participación, a fin de ampliar la intervención de la comunidad chilanga en el exterior y fortalecer su vínculo con la capital del país.