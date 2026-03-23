Investiga FGJCDMX a empresa encargada de la demolición en San Antonio Abad

Derrumbe Un edificio que se encontraba en proceso de demolición colapsó en un predio ubicado sobre Calzada San Antonio Abad. (Camila Ayala Benabib)

La titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde, informó que mantienen bajo calidad de investigada a la empresa encargada de la demolición del inmueble en San Antonio Abad 124, el cual colapsó el pasado nueve de marzo.

Alcalde Luján detalló que una de las líneas de investigación se enfoca en posibles fallas técnicas en el proceso de demolición, el cual fue ejecutado bajo un método de derribo progresivo.

Agregó que las indagatorias también tienen que ver con presuntos incumplimientos en las medidas de seguridad y Protección Civil, además de omisión de normativas y en obtención de permisos y autorizaciones, así como eventual descuido en la supervisión o autorización.

“Esta investigación está en curso y vamos en su momento, ya que haya resultados concretos, a informar sobre cuáles fueron las causas del derrumbe y cómo vamos a avanzar para evitar que haya impunidad en este caso”.

“Para eso nuestros peritos ingenieros están elaborando un dictamen relacionado con esto”, enfatizó la fiscal.

Por el accidente, al momento no existen señalamientos hacia algún servidor público que tenga presunta responsabilidad en el derrumbe.

“La principal línea de investigación tiene que ver con la posible responsabilidad penal de la empresa en torno a los incumplimientos, pero otra línea de investigación está relacionada con posibles omisiones en la supervisión o en el otorgamiento de autorizaciones, sin que hasta el momento haya algún funcionario señalado en particular”.

La titular de la Fiscalía mencionó que la empresa ha colaborado con el desarrollo de las indagatorias, al aportar la información solicitada por las autoridades.

Para la pronta procuración de justicia, dijo que procederán conforme a lo que las víctimas indirectas requieran, ya sea a través de un acuerdo reparatorio o mediante la judicialización del caso.