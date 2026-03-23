Naucalpan celebra el Día Mundial del Agua

En el marco del Día Mundial del Agua, el Gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, realizó el Festival del Agua en la Unidad Cuauhtémoc, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre el cuidado de este recurso entre la población.

El evento, organizado a través del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan, reunió a cientos de habitantes en un espacio de convivencia que combinó actividades deportivas, culturales y educativas dirigidas a personas de todas las edades.

Durante la jornada, el campo deportivo y la pista de atletismo se llenaron de participantes que formaron parte de una carrera atlética, además de integrarse a dinámicas recreativas que promovieron la activación física y la convivencia familiar. Estas actividades también tuvieron como propósito sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del cuidado del entorno.

Uno de los principales atractivos del festival fue el Museo del Agua, donde niñas, niños, jóvenes y adultos tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre la relevancia del agua como recurso vital. A través de exposiciones didácticas, se abordaron temas relacionados con su conservación y el uso responsable en la vida cotidiana.

En representación del alcalde, el director del OAPAS destacó que el agua es un elemento esencial para la vida y el desarrollo de las comunidades, por lo que subrayó la necesidad de impulsar acciones que garanticen su preservación tanto en el presente como para las futuras generaciones.

Asimismo, durante el evento se promovieron iniciativas de educación ambiental como el proyecto “Rescate H2O Misión Mundial”, el cual impulsa el reciclaje de materiales plásticos para la creación del personaje “Chiquino”. Esta propuesta busca fomentar desde la infancia una cultura de responsabilidad ambiental y participación activa en el cuidado del planeta.

El festival contó también con la participación de diversas dependencias municipales y organismos como la Comisión Nacional del Agua, que se sumaron a las actividades informativas y de concientización dirigidas a la ciudadanía.