PAN CDMX inicia ruta rumbo a 2027 con apertura total de candidaturas

En el arranque de su ruta rumbo al proceso electoral de 2027, la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, llamó a la militancia y a los liderazgos del partido a reforzar la organización interna, la disciplina y la activación territorial con el objetivo de fortalecer su competitividad electoral.

La dirigente capitalina explicó que el partido continuará con un plan estratégico basado en tres ejes: posicionamiento político, construcción de propuestas y fortalecimiento de su estructura territorial.

En este contexto, informó que el PAN abrirá la totalidad de sus candidaturas a la ciudadanía, permitiendo que cualquier persona interesada pueda participar en los procesos internos bajo reglas definidas.

De acuerdo con la dirigente, este esquema contempla que los aspirantes se registren, participen en mecanismos de medición y compitan en igualdad de condiciones, siendo el respaldo ciudadano el principal criterio para definir las candidaturas. Señaló que esta medida busca ampliar la participación y convertir al partido en un organizador de procesos de selección abiertos.

También planteó que esta estrategia forma parte de un intento por posicionar al PAN como una opción basada en la competencia interna, reglas claras y mecanismos de selección con criterios de integridad.

En contraste, la presidenta del PAN capitalino cuestionó los procesos internos de Morena, a los que calificó como centralizados. Afirmó que, en su opinión, las decisiones sobre candidaturas en ese partido se toman de manera anticipada y con un control político interno.

Además, hizo referencia a señalamientos públicos sobre presuntas irregularidades en prácticas políticas y financiamiento vinculadas a ese partido, aunque no presentó casos específicos durante su intervención.

Luisa Gutiérrez también dirigió un mensaje a la ciudadanía, en particular a las nuevas generaciones, a quienes invitó a involucrarse en la vida pública mediante este modelo de participación abierta, destacando que no es necesario contar con militancia previa para competir por una candidatura.

Finalmente, subrayó que, de cara a los próximos comicios, el partido buscará consolidar una estructura territorial permanente con capacidad de movilización y defensa del voto, al considerar que la organización interna será un elemento clave para su desempeño electoral.