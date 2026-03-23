Refuerzan en Atizapán labores de limpieza en ríos y barrancas para prevenir inundaciones

Como parte de las acciones preventivas ante la temporada de lluvias, el organismo SAPASA informó que se ha intensificado el programa de limpieza y deshierbe en ríos y barrancas, especialmente en zonas consideradas de alto riesgo por acumulación de residuos.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos consisten en el retiro de vegetación no deseada, así como de especies invasoras y restos de plantas secas que pueden obstruir el flujo natural del agua. Estas labores buscan mejorar las condiciones de los cauces y reducir riesgos para la población.

Asimismo, durante las jornadas de limpieza se han retirado diversos desechos sólidos, entre ellos llantas, basura y escombros, materiales que suelen acumularse en estos espacios y que representan un factor importante en la generación de taponamientos.

Autoridades destacaron que estas acciones permiten eliminar obstáculos que limitan el paso del agua, contribuyendo a regular el caudal y disminuir la probabilidad de desbordamientos e inundaciones en zonas cercanas a ríos y barrancas.

El organismo subrayó que el mantenimiento constante de estos espacios naturales es fundamental para proteger tanto a la población como al entorno, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a evitar tirar basura en la vía pública y en cuerpos de agua.

Con estas labores, SAPASA reafirma su compromiso con la prevención de riesgos y el cuidado del medio ambiente, promoviendo acciones que contribuyan a la seguridad y bienestar de la comunidad.