Rehabilitan la alberca Leandro Valle en Iztacalco tras más de 50 años sin intervención integral

Después de más de cinco décadas sin una rehabilitación integral, la alberca Leandro Valle, ubicada en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, fue reabierta tras la conclusión de trabajos de modernización que implicaron una inversión superior a 19 millones de pesos.

Las obras iniciaron el 3 de noviembre pasado en este espacio deportivo localizado en Avenida Javier Rojo Gómez y Sur 8, y contemplaron la renovación de infraestructura y equipamiento con el objetivo de mejorar las condiciones de uso para la población.

La intervención incluyó la modernización del sistema hidráulico, con la instalación de un sistema de retorno de agua que permite su adecuada circulación, filtración y desinfección, a fin de mantenerla en condiciones óptimas para los usuarios.

Rehabilitan la alberca Leandro Valle en Iztacalco tras más de 50 años sin intervención integral

Los trabajos realizados también fueron la renovación de la techumbre, la sustitución de materiales por cristal templado, la colocación de geomembrana, así como la modernización del sistema de iluminación. Asimismo, se llevó a cabo el cambio del piso perimetral, la rehabilitación de gradas y la mejora del equipamiento general del inmueble.

En áreas complementarias, como baños y vestidores, se realizaron intervenciones que incluyeron la colocación de nuevos acabados, la instalación de llaves antivandálicas, la reposición de sanitarios, así como la incorporación de calentadores eléctricos y mejoras en ventilación e iluminación.

Las autoridades señalaron que estas acciones permitirán beneficiar a cerca de dos mil personas usuarias, entre niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores, quienes utilizan el espacio para actividades deportivas y recreativas.

Rehabilitan la alberca Leandro Valle en Iztacalco tras más de 50 años sin intervención integral

La alberca ofrece clases de natación para distintos niveles, además de otras disciplinas como buceo, y cuenta con un equipo representativo que ha obtenido 36 medallas en competencias, lo que la posiciona como un punto relevante para el desarrollo deportivo en la demarcación.

El inmueble fue inaugurado en 1969 como parte de un centro popular y, desde entonces, no había sido objeto de una intervención integral. Con su reapertura, se busca recuperar su funcionamiento como espacio comunitario y deportivo para los habitantes de la zona.