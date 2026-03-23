Señala PAN presupuesto insuficiente para el combate de delitos de abuso sexual infantil

NNyA Aún con la alza de los delitos de violencia sexual en la Ciudad de México, el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) cesó sus operaciones el 13 de marzo del 2024 y fue absorvido por la Coordinación de Atención a Víctimas. (Especial)

El PAN capitalino señaló que las funciones sustantivas de investigación y persecución del delito de la Fiscalía capitalina han sido insuficientes porque no hay el presupuesto adecuado para enfrentar esta problemática y cuidar a los menores de edad de depredadores sexuales.

Dicho posicionamiento ocurrió luego de que Crónica informó que en enero del 2026, se iniciaron 166 carpetas de investigación por los delitos de abuso sexual, acoso, acoso sexual agravado y violación en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes (FIDCANNA). En un año, el presupuesto destinado para el combate de dichos ilícitos disminuyó 50 por ciento.

Para el ejercicio 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) programó originalmente 81 millones 725 mil 85 pesos para la FIDCANNA; a través de transparencia, la institución respondió que en el año anterior, los recursos vinculados a las funciones sustantivas de investigación y persecución del delito, dentro de los cuales, se encuentra operativamente la FIDCANNA, se encuentran registrados en el programa presupuestario E032 “Investigación y Persecución del Delito”, el cual tuvo un monto modificado — final — de 266 millones 157 mil 420 pesos. Es decir, el dinero dirigido al cuidado de los menores violentados cayó 50 por ciento.

Por lo tanto, el partido blanquiazul ofreció su respaldo y colaboración al Gobierno, así como a la FGJCDMX, para inhibir el delito de violencia sexual en todos los sentidos con énfasis a los que tienen que ver contra menores de edad.

La diputada del PAN, Laura Álvarez Soto, dijo que en el primer mes del año, se abrieron 166 carpetas de investigación por este tipo de delitos hacia menores.

“Que tienen que ver con abuso sexual, acoso, acoso sexual agravado y violación en agravio de niñas y niños, así como adolescentes”.

La panista añadió que el presupuesto destinado a este rubro tuvo un tijerazo del 50 por ciento.

“Mientras a nuestras niñas y niños, a las mujeres, a las jóvenes las agreden y tienen que pasar horas en las instalaciones de un ministerio público para procesos que verdaderamente son de revictimización, el Gobierno mira hacia otro lado”.

Laura Álvarez indicó que las funciones sustantivas de investigación y persecución del delito han sido insuficientes porque no hay el presupuesto adecuado para enfrentar este flagelo y cuidar a los menores de edad de depredadores sexuales.

Al mismo tiempo, la legisladora instó al Gobierno a instrumentar campañas, avanzar en orientación escolar cuando se detecte este delito, así como acercamientos con los núcleos familiares para evitar que estas agresiones sean un patrón de vida.

“No solo vemos que la presidenta le pone vallas a las mujeres en el Zócalo, ahora también recortan el presupuesto para combatir la violencia sexual, por eso en el PAN alzamos la voz por los niños y las mujeres; la “transformación” no puede seguir siendo destrucción”, advirtió.