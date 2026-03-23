Tabe pide eliminar acuerdo de reconstrucción por presuntas irregularidades en uso de suelo

El alcalde de MH señala que el instrumento permite a desarrolladores evadir normas

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó al Gobierno de la Ciudad de México eliminar el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Reconstrucción, al considerar que su aplicación ha derivado en presuntas irregularidades en materia de uso de suelo y en beneficios indebidos para desarrolladores inmobiliarios.

El instrumento, originalmente diseñado para apoyar la reconstrucción tras los sismos de 2017 y actualizado en 2025, ha sido señalado por el edil como un mecanismo que, en la práctica, permite realizar obras sin cumplir con la normatividad vigente.

De acuerdo con Tabe, el acuerdo ha generado un entorno que facilita cambios de uso de suelo, incrementos de niveles de construcción y desarrollos que no necesariamente cumplen con los programas urbanos establecidos, lo que —dijo— afecta a vecinos y a las propias alcaldías, que no siempre cuentan con información sobre estos proyectos.

En este contexto, el alcalde hizo un llamado a las autoridades capitalinas para revisar y, en su caso, cancelar dicho instrumento, al advertir que su permanencia podría continuar generando incertidumbre jurídica en torno a desarrollos inmobiliarios en distintas zonas de la ciudad.

Clausura de obra en Polanco

El alcalde de MH señala que el instrumento permite a desarrolladores evadir normas

Como parte de las acciones recientes, la alcaldía informó la clausura de una obra ubicada en la calle Moliere 88, en la colonia Polanco, donde —según autoridades locales— se realizaron trabajos de demolición y reconstrucción sin contar con los permisos correspondientes.

La medida fue ejecutada en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), luego de detectar que el inmueble habría sido intervenido bajo el amparo del acuerdo de reconstrucción.

Autoridades de la demarcación indicaron que el predio presenta inconsistencias en su documentación y en las autorizaciones relacionadas con la obra. Además, señalaron que la demolición del inmueble se habría llevado a cabo en 2019 sin la licencia correspondiente, la cual debió tramitarse ante la alcaldía.

Posibles responsabilidades administrativas

El gobierno de Miguel Hidalgo anunció que presentará denuncias contra ex funcionarios de la administración anterior en la demarcación, a quienes responsabiliza de haber permitido la ejecución de la obra sin cumplir con los requisitos legales.

De acuerdo con el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, César Garrido, durante los trabajos también se habrían realizado excavaciones y la habilitación de sótanos que no formaban parte del inmueble original, lo que podría contravenir el programa parcial de desarrollo urbano de Polanco.

Las autoridades locales consideran que este caso podría ejemplificar el uso indebido de las facilidades administrativas contempladas en el acuerdo de reconstrucción, particularmente en lo relativo a la posibilidad de modificar condiciones de uso de suelo o densidad de construcción.

Falta de información sobre otros casos

El alcalde señaló que la demarcación no cuenta con un registro completo de proyectos que pudieran estar operando bajo el mismo esquema, por lo que no descartó la existencia de más obras en condiciones similares dentro de Miguel Hidalgo.

Indicó que, al tratarse de autorizaciones emitidas por instancias del Gobierno de la Ciudad de México y la Comisión de Reconstrucción, la alcaldía no siempre tiene acceso a la información detallada de estos proyectos, lo que dificulta su supervisión.

Finalmente, Tabe insistió en la necesidad de revisar a fondo el acuerdo vigente, al considerar que su aplicación debe limitarse estrictamente a los fines para los que fue creado, es decir, la atención de inmuebles afectados por los sismos, y no como una vía para realizar desarrollos inmobiliarios fuera de la normatividad urbana.