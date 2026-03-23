Tlalnepantla atiende desprendimiento de roca volcánica en colonia Ex Ejidos de Santa Cecilia

Luego de que se reportara el desprendimiento de una roca volcánica en la colonia Ex Ejidos de Santa Cecilia, el gobierno de Tlalnepantla activó un operativo de respuesta inmediata, movilizando a personal especializado de la dirección de Protección Civil, Bomberos y Gestión de Riesgos para atender la contingencia.

La intervención forma parte de las acciones permanentes que el gobierno local mantiene en materia de mitigación de riesgos, con el objetivo de proteger la integridad física de los habitantes y prevenir posibles daños en la infraestructura de las zonas consideradas vulnerables ante fenómenos de origen geológico.

Tras el aviso, el equipo de Análisis de Riesgos realizó una evaluación detallada en el sitio y determinó que el bloque desprendido representaba un peligro potencial para las viviendas y transeúntes del sector, por lo que se procedió a desplegar a los brigadistas para ejecutar maniobras de fragmentación controlada.

Los trabajos consistieron en reducir el tamaño de la roca mediante técnicas especializadas para luego retirar por completo el material, con el fin de dejar el área libre de cualquier elemento que pudiera comprometer la seguridad de la población. Las labores se llevaron a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad.

Autoridades municipales señalaron que las tareas de prevención y eliminación de riesgos continuarán en los próximos días hasta que la zona sea declarada completamente fuera de peligro, manteniendo un monitoreo constante para detectar oportunamente cualquier eventualidad similar.

La administración local reiteró su compromiso con el bienestar de las familias tlalnepantlenses y destacó que mantiene una vigilancia permanente en puntos estratégicos del territorio municipal, con especial atención en áreas donde existen condiciones geológicas o estructurales que puedan representar algún riesgo.