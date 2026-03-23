Trabajo digno, tiempo de espera y atención, mayores demandas de la ciudadanía a la FGJCDMX

Fiscal Fiscal general de justicia, Bertha Alcalde Luján. (CUARTOSCURO)

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que el trato digno y respetuoso, tiempo de espera para la atención y acceso a la información y seguimiento de casos son las demandas más recurrentes de la población hacia la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En el Informe Mensual “Transformación y Resultados”, Alcalde Luján mencionó que tras una encuesta, se identificaron las deficiencias que afectan directamente a las víctimas que acuden a denunciar un delito:

Trato digno y respetuoso 72%

Tiempo de espera para la atención 68%

Acceso a información y seguimiento de los casos 32%

Instalaciones dignas, accesibles y seguras 34%

Conocimiento de los resultados y sentencias de los casos 27%

Para eso, la FGJCDMX impulsó una nueva política de gestión de casos en nueve alcaldías, donde más de 80 mil carpetas de investigación serán asignados a un rumbo que implique su resolución, judicialización o cierre.

La pronta resolución implica que dichas denuncias se canalicen a la Unidad de Investigación y Litigación, Unidad de Medidas Anticipadas, Unidad de Imputado Desconocido o a la Unidad de Determinación.

Sin embargo, la fiscal mencionó que a cada caso se le debe de dar un tratamiento distinto, conforme a la gravedad del delito. Así, se crearon unidades que dan prioridad a los delitos que más duelen.

Casos críticos de violencia familia

Casos críticos de violaciones

Casos críticos en delitos Cometidos en agravio de NNyA

Unidades Criminalísticas de Proximidad

En adición al fortalecimiento de las indagatorias, la FGJCDMX pretende más inteligencia y menos improvisación, con una investigación sustantiva que refuerce las unidades de seguimiento criminal, que identifique los patrones delictivos y de redes criminales.

Además, con el uso de herramientas tecnológicas, por ejemplo, la autenticación y motor biométrico; uso sistemático de cámaras del C5 y sistema de extracción de datos forenses en dispositivos.

Los primeros resultados de este modelo de trabajo que expuso Alcalde Luján son el crecimiento de órdenes de aprehensión cumplimentadas, con 104 más en febrero del 2024 que en el mismo mes del 2024.

Por órdenes de aprehensión en delitos de alto impacto, 10.6 por ciento más fueron ejecutadas y 23.6 por ciento en crímenes de bajo impacto, en el mismo periodo.

A manera de desglose, se han logrado más vinculaciones a proceso por homicidio doloso. 72 por ciento más de febrero de 2024 a febrero 2026 y 56.6 por ciento menos incidencia de ese crimen en el mismo periodo.