Abren registro en línea para participar en consulta de presupuesto y elección de Copaco en la CDMX

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) abrió el periodo de registro para que la ciudadanía participe por internet en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, así como en la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) 2026.

El trámite podrá realizarse del 23 de marzo al 15 de abril a las 17:00 horas, a través del Sistema Electrónico por Internet (SEI).

De acuerdo con el organismo, las personas interesadas deberán registrarse mediante la aplicación móvil del SEI, disponible en tiendas digitales, utilizando un teléfono inteligente con sistema operativo Android o iOS compatible.

Quienes completen el proceso podrán emitir su voto y opinión de forma anticipada entre el 20 y el 30 de abril, bajo la modalidad digital.

En la presentación del sistema, autoridades electorales locales señalaron que el mecanismo fue diseñado para facilitar la participación ciudadana y ampliar las opciones para ejercer este derecho.

El proceso incluye la validación de identidad mediante el registro de la credencial para votar, la verificación de datos personales y una comprobación biométrica facial.

El IECM informó que, una vez concluido el registro, las y los usuarios recibirán un acuse y una contraseña a través de mensaje SMS o aplicaciones de mensajería, que les permitirá acceder a la plataforma durante el periodo de votación anticipada.

El sistema, desarrollado por el propio instituto, cuenta con auditorías realizadas por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el objetivo de garantizar la seguridad y confiabilidad de la herramienta.

Además de las personas con credencial para votar vigente en la Ciudad de México, el registro también está disponible para residentes en el extranjero inscritos en la Lista Nominal correspondiente, siempre que su credencial esté vinculada a la capital del país.

El organismo electoral indicó que brindará asesoría a la ciudadanía durante el proceso de registro a través de atención telefónica y mensajería instantánea.