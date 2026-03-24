Brugada presenta agenda cultural en 17 museos de la CDMX rumbo al Mundial

La Ciudad de México prepara una agenda cultural en museos y espacios públicos con motivo del Mundial de Futbol, que incluirá exposiciones, instalaciones artísticas y actividades comunitarias distribuidas en distintos puntos de la capital.

El gobierno local informó que al menos 17 museos participarán en este programa, con el objetivo de ofrecer una oferta cultural paralela al evento deportivo internacional.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la estrategia busca vincular el futbol con expresiones artísticas, históricas y sociales, de modo que visitantes y habitantes puedan acceder a distintas experiencias culturales durante el desarrollo del torneo.

La mandataria indicó que la ciudad aprovechará su infraestructura cultural para posicionarse como un espacio de encuentro entre deporte y cultura.

Las acciones anunciadas fueron la participación de recintos públicos y privados con exposiciones temáticas sobre la historia de los mundiales, la vida cotidiana en la ciudad durante ediciones anteriores y la relación entre el futbol y otras disciplinas como el arte contemporáneo y el diseño.

También se prevé la instalación de muestras fotográficas y actividades en espacios abiertos, así como en estaciones del transporte público.

También se mencionó la reapertura del Museo Dolores Olmedo, que albergará una exposición con obras de Frida Kahlo y Diego Rivera. Asimismo, el Museo Yancuic será sede de una muestra de memorabilia futbolística programada para coincidir con la reinauguración del Estadio Ciudad de México.

Además, se contemplan exposiciones como “La Diosa Redonda”, en el Museo de la Ciudad de México, que propone una reflexión sobre la industria textil a partir del futbol, y “La Ciudad de los Tres Mundiales”, una muestra fotográfica sobre las ediciones de 1970, 1971 y 1986. En el sistema de transporte colectivo se habilitarán espacios como el pasaje Zócalo-Pino Suárez con la exposición “El Túnel del Tiempo”, centrada en la evolución urbana de la capital.

Otra de las iniciativas es la exposición “Nace una Pelota”, que se presentará en la estación Zapata en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde se exhibirán piezas arqueológicas relacionadas con el juego de pelota prehispánico.

El programa incluye además un corredor cultural integrado por museos como el Museo Franz Mayer, el Museo Memoria y Tolerancia y el Museo Jumex, entre otros, donde se desarrollarán exposiciones vinculadas con el futbol desde distintas perspectivas, como los derechos humanos, el arte contemporáneo y la historia del deporte.

En espacios públicos como Paseo de la Reforma y diversos recintos culturales se instalarán figuras monumentales alusivas al futbol, elaboradas por artesanos, así como pabellones multisensoriales enfocados en la diversidad cultural del país. También se prevé la realización de talleres, actividades recreativas, intercambio de estampas y encuentros deportivos abiertos al público.

La Secretaría de Cultura capitalina informó que en las próximas semanas se dará a conocer la programación completa de actividades, que abarcará tanto museos como espacios comunitarios.

Por su parte, la Secretaría de Turismo destacó que la oferta cultural busca complementar la experiencia de los visitantes durante el Mundial y posicionar a la capital como un destino con amplia diversidad cultural.

Además de los recintos mencionados, el programa contempla actividades en otros espacios como el Museo Tamayo, el Museo Kaluz, el Museo Nacional de Antropología, el Universum y el Papalote Museo del Niño, con el objetivo de ampliar la cobertura de la agenda cultural en distintas zonas de la ciudad.

Las autoridades estiman que este conjunto de actividades atraerá a millones de visitantes y contribuirá a generar una derrama cultural y turística durante el periodo del Mundial, al tiempo que se promueve la participación de la población local en las distintas expresiones artísticas y recreativas.