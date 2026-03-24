Convocan a investigadores, servidores públicos y estudiantes a participar en el Premio a la Investigación en Administración Pública 2026

Convocatoria Premio IAPEM a la Investigación en Administración Pública 2026

El gobierno del Estado de México convoca a participar en el Premio a la Investigación en Administración Pública (IAPEM) 2026, el cual busca promover estudios que contribuyan al desarrollo de soluciones que fortalezcan las capacidades institucionales de los gobiernos y la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía.

La Secretaría de Finanzas Estatal explicó que la convocatoria está dirigida a personas investigadoras y académicas, servidoras públicas, especialistas en temas de gobierno y administración pública, estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, así como integrantes de organizaciones de la sociedad civil interesadas en el estudio de la gestión pública.

La dependencia precisó que las y los interesados podrán presentar trabajos en distintas modalidades, entre ellas: documento técnico, ensayo, estudio de caso, artículo para revista, memoria de experiencia laboral y tesis de licenciatura, maestría o doctorado.

Asimismo, las autoridades resaltaron que las investigaciones deberán abordar temas relacionados con políticas públicas, administración pública, gobierno, innovación gubernamental o fortalecimiento institucional, preferentemente con aportaciones que contribuyan al análisis y mejora de la gestión pública.

Por último, las autoridades puntualizaron que el periodo de recepción de trabajos iniciará a partir de la publicación de la convocatoria y permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre de 2026, los resultados se darán a conocer el día 19 de noviembre del 2026 en la página web del IAPEM y en sus redes sociales.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado integrado por especialistas de instituciones académicas, gubernamentales y sociales, quienes valorarán la originalidad del tema, el rigor metodológico, la calidad del análisis, la aportación al conocimiento, así como la viabilidad y utilidad de las propuestas para la administración pública.

Las bases completas pueden consultarse en el portal institucional del IAPEM:https://acortar.link/tproya y solicitar información vía telefónica en el número: 722 213 46 72 al 74, extensión 115, o a través del correo electrónico:piiap.iapem@gmail.com

La Crónica de Hoy 2026