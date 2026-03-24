Diputado de MC impulsa Ley Integral de Cuidados con historias de ciudadanos

Personas cuidadoras contarán sus historias

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, impulsa la Ley Integral de Cuidados dando a conocer historias de las y los ciudadanos en la segunda temporada de su podcast “Qué Roy-o el Podccast”.

En la Ciudad de México alrededor de tres millones de personas son receptoras de algún tipo de cuidado y tres millones más se dedican a otorgarlos o darlos de alguna manera, ya sea por parentesco, familiaridad, reciprocidad o profesionalmente.

Dicha ley busca garantizar que todas y todos puedan terminar su existencia con dignidad, que se trate con respeto y justicia a quienes a diario cuidan a otros; busca generar condiciones para los que requieren recibir alguna atención desde su nacimiento, así como velar por el bienestar de quienes deciden vivir en la calle ante la falla de sus familias y las instituciones.

Estos relatos son parte de la lucha que ha emprendido el congresista desde 2021 por los Cuidados y la creación de una Ley del Sistema Integral para la ciudad de México, derecho consagrado en su Constitución.

El coordinador de la bancada naranja en el congreso local compartió que él mismo requirió cuidados especiales durante su recuperación del COVID-19, lo que derivó en emprender una cruzada para impulsar una legislación en la materia, ya que los cuidados son transversales y nos cruzan a todos durante nuestra vida, desde nuestro nacimiento y hasta la vejez.

“Cuando necesitas totalmente de cuidados, con una persona que te asista para comer, para ir al baño; cuando te vuelves ese centro de atención y preocupación; cuando necesitas una red de apoyo para salir adelante empiezas a entender los cuidados desde esta perspectiva”, recordó.

A su vez, aprovechó para agradecer y felicitar a todos los que contaron sus historias, que son difíciles de compartir, “aquí están Marcelina, Guz, Carlos y Margarita Garfias, Quique, Luz, Fer y a la distancia a Samara, Liz y Martha Claudia”.

En la breve presentación dijo que con estas historias los ciudadanos podrán identificarse y verán que hay historias de cuidados que no deben quedarse ahí, por lo que hizo un llamado a aprobar y dictaminar el Sistema Integral de Cuidados, el cual calificó como “necesario”.

En esta temporada las historias de Samara Martínez, Marcelina Bautista, Luis Enrique Hernández, Margarita Garfias, Patricia Osnaya, Guz Guevara, Martha Claudia Moreno, Fer Zaragoza, Liz Macías y Susana González serán dadas a conocer.

El jueves 26 de marzo comenzará el serial con el episodio de Samara, persona con cáncer que, además de las implicaciones de su tratamiento, ha enfocado su lucha por morir con dignidad, buscando garantías y la seguridad del estado.

La primera y segunda temporada de Qué Roy-o el Podcast, están disponibles en Spotify con el mismo nombre; en YouTube en @royfid, así como en X, y Roy Torres en Facebook.