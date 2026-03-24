EquiData, plataforma que visibiliza y atiende la desigualdad de género: Gobierno del Edomex

Conferencia “Estadísticas de Género” en la UAMex

La secretaria de las Mujeres del Estado de México, María Esther Rodríguez Hernández asistió a la conferencia “Estadísticas de Género”, impartida por Graciela Márquez Colín, presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y elegida como la nueva presidenta del quincuagésimo séptimo periodo de sesiones de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas (CENU), en México.

Durante la conferencia, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), Martha Patricia Zarza Delgado hizo hincapié que la plataforma EquiData, facilita la consulta de indicadores clave sobre igualdad de género, y promueve la transparencia, así como el acceso a información útil para la toma de decisiones.

Zarza Delgado subrayó la relevancia de contar con información estadística con perspectiva de género para demostrar las desigualdades que existen entre mujeres y hombres, así como replantear el diseño de políticas públicas basadas con sustentos informativos.

EquiData es una plataforma digital de acceso libre público y gratuito, creada en colaboración con el INEGI, para visualizar, medir datos estadísticos, mapas y gráficas, los avances en igualdad de género y las brechas de desigualdad en la entidad

Al evento acudieron Amalia Pulido Gómez, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Arlen Siu Jaime Merlos, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de la Entidad y el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Poder Judicial Estatal.

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