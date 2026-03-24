Frustran intento de robo a casa en la Del Valle Sur; hay dos detenidos

Un total de dos personas fueron detenidas tras un intento de robo a casa habitación en la colonia Del Valle Sur, en la alcaldía Benito Juárez, luego de una intervención coordinada entre personal del programa Blindar BJ 360° y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes oficiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:40 horas en un domicilio ubicado en la intersección de avenida Coyoacán y Tlacoquemécatl. La movilización se originó a partir de una alerta emitida vía radio, lo que permitió una respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad.

En el operativo, los agentes lograron detener a dos personas señaladas como presuntas responsables, quienes ya habrían sustraído diversos objetos del inmueble. Entre los artículos recuperados se encuentran una maleta con herramientas, una computadora portátil, un teléfono celular y controles de videojuego, los cuales fueron reconocidos por el propietario.

Según el informe de la Policía Bancaria e Industrial, los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que definirá su situación jurídica.

Autoridades de la alcaldía señalaron que la intervención fue resultado de la coordinación operativa y los mecanismos de respuesta implementados en la demarcación. Asimismo, indicaron que se mantendrán las acciones de vigilancia y prevención del delito en la zona.